İslam dininde sadaka önemli bir yere sahiptir. İnsanlar sadaka vererek Allah'ın yardımını kazanabilirler ve aynı zamanda kendimize de yardım etmiş oluruz. Almadan vermek Allah'a mahsustur. Hayatta sahip olduğumuz herhangi bir şeyi paylaşmak insanlara yardım etmek önemli bir davranıştır.

Sadaka vermenin birçok farklı yolu vardır. Mesela hayırseverlik faaliyetlerine katılarak para ya da yiyecek ve giyecek gibi şeyleri ihtiyaç sahiplerine verebiliriz. Bunun yanı sıra zamanımızı ve enerjimizi kullanarak ihtiyacı olanlara el uzatabiliriz.Bu davranışımız insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur ve hayatları anlam kazanır. Sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için değil ,kendimizi de daha iyi hissetmek için sadaka vermeliyiz. Bir yetimi sevindirip, yoksul olanlara az ya da çok para yardımı gıda yardımı yapmalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak en azından insanlara gülümsemeliyiz. Gülümsemek de bir sadakadır. Hepimiz günlük hayatımıza devam ederken çok tehlikeli bir şey atlattığımızda verilmiş sadakamız varmış deriz. Çünkü dini inançlarımıza göre sadaka vermek ; kazayı,belayı def eder. Bu yüzden fırsat buldukça sadaka vermeliyiz. Bu yardımların miktarı küçük olsa bile taşıdığı anlam çok büyüktür. Biz de sadaka vermek kültür haline gelmiştir. Mübarek aylarda, iftar ve bayram zamanlarında veya herhangi bir anda kimi, kimsesi olmayanlara, ekonomik durumu el vermeyenlere sadaka vermek gibi bir geleneğimiz vardır. Başımıza gelmesi muhtemel olan durumları önlemesi bakımından bizim için önemlidir.

Sonuç olarak sadaka ; sadece bir yardım biçimi değildir. Birbirimize yardım etmek dayanışma içerisinde olmak ve sevgiyle paylaşmak duygularımızı güçlendirir ve bizleri bir arada tutmaya yarar. İçsel zenginliğimiz artar. Allah'ın rızasını kazanmak, günahlarımızdan arınmak, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek için içinde bulunduğumuz şu mübarek günlerde bolca sadaka verelim. İhtiyaç sahiplerini az da olsa sevindirelim arkadaşlar.