Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merağa kentinde Rahmeti için düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Halk ve üst düzey yetkililer slogan ve dualarla korteje eşlik etti.

Tören sonrası Rahmeti'nin cenazesi doğum yeri olan Merağa'da defnedilecek.

Bir diğer tören, General Musevi için Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde düzenlendi.

İmam Hüseyin Mücteba Camii'nde düzenlenen törende Musevi'yi anma konuşmalarının ardından naaş, cenaze arabasına konuldu.

Binlerce kişinin katıldığı törende ilahi ve ağıtlar okundu. General Musevi'nin cenazesi Rey'de toprağa verilecek.