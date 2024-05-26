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Armada Praxis Yalıkavak , 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk etabı final serisi dördüncü maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 32-27 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu.

PFDK'den Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

PFDK'den Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

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