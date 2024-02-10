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Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 32-19, Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 32-23, Konyaaltı Belediyespor da Yenimahalle Belediyespor'u 39-32 yenmişti.

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak.

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