Haber: Mert Osman Erman

Suspende edilen bakanlar, Modi'yi "palyaço", "terörist" ve "İsrail'in kuklası" olarak adlandırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yorumların kişisel olduğunu ve hükümetin görüşlerini temsil etmediğini söyledi.

Malé'nin tepkisi, yorumlar sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtığında ve Hindistan'ı boykot çağrıları yapıldığında geldi.

"Yorumlardan sorumlu olan tüm hükümet yetkilileri derhal görevden alındı" diyen Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu'nun ofisi sözcüsü, BBC'ye konuştu.

Zaten geçen yıl iktidara geldikten sonra Muizzu, ülkedeki yaklaşık 75 Hint askerini ülkeden çıkarmalarını istemişti. Söz konusu bakanlar, Malsha Shareef, Mariyam Shiuna ve Abdulla Mahzoom Majid olarak adlandırıldı.

Güçlü bir şekilde kovulmaları için çağrılara rağmen, Maldivli medya, üç yetkilinin sadece askıya alındığını belirtti.

Trio, kontroverziyal yorumları, Modi'nin (eski Twitter) X'teki gönderisine yanıt olarak yaptı. Yorumlar, Hint turistlerinin geçen yıl Maldivler'i ziyaret eden en büyük grup arasında yer aldığı Maldivler'deki tatil planlarını iptal etmek isteyenlerin olduğu gibi, #BoycottMaldives ve #ExploreIndianIslands gibi etiketleri trende soktu.

Maldivler, gümüş kum plajları, tatil köyleri ve mercan adaları ile ünlü bir takımadadır.

Başta Bollywood yıldızı Akshay Kumar olmak üzere bazı ünlü Hintliler, yorumlar karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Eski Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih, üç yetkilinin "Hindistan'a karşı nefret dolu dilini" şiddetle kınadı. "Hindistan her zaman Maldivler için iyi bir dost olmuştur ve bu tür duyarsız açıklamaların iki ülke arasındaki uzun süreli dostluğu olumsuz etkilemesine izin vermemeliyiz" dedi.

Başka bir eski cumhurbaşkanı olan Mohamed Nasheed, sosyal medya gönderilerindeki dilin "korkunç" olduğunu söyledi.

Tartışmalı gönderiler, olayın yarattığı tepki üzerine silindi.

Pazartesi günü, Maldivler'in Hindistan'a yüksek komiseri İbrahim Shaheeb, Delhi'deki Hindistan Dışişleri Bakanlığı ofisinden ayrılırken görüldü.

Hindistan'ın Maldivler'e gönderdiği büyükelçi de Pazartesi günü ülkenin dışişleri bakanlığını ziyaret etti, ancak ülkenin Yüksek Komisyonu, bu'nun "önceden düzenlenmiş bir görüşme" olduğunu söyledi ve ikili konuları tartışmak için olduğunu belirtti.

Bu olay, Muizzu'nun Pazartesi günü başlayacak olan Hindistan'ın rakibi Çin'e beş günlük devlet ziyaretinden önce geldi.

Muizzu'nun Pekin'e yaptığı bu seyahat, önceki Maldiv liderlerinin genellikle seçildikten sonra ilk ziyaretlerini Hindistan'a yapmaları nedeniyle Hindistan'a karşı önemli bir saygısızlık olarak görülüyor. Muizzu, Kasım ayında göreve geldikten sonra ilk uluslararası uğrak yerini Türkiye olarak seçmişti.

Bu, Hint Okyanusu bölgesindeki Çin'in büyüyen etkisine karşı koymaya çalışan Delhi için diplomatik bir başarısızlık olarak görülebilir. "Nereye gidecekleri ve uluslararası ilişkilerini nasıl yürütecekleri onların kararıdır" diyen Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, geçen hafta Muizzu'nun Pekin'e ziyaretinin ardından sorulan sorulara cevap verdi.

Ayrıca, Hindistan'ın Maldivler'deki askerlerini çekme konusunda bir güncelleme olmadığını söyledi. Hindistan, güvenlik personelinin, ülkeye bağışladığı üç deniz kurtarma ve gözetleme uçağını işletmeye devam etmek için Maldivler'de olduğunu söylüyor.

Hindistan Okyanusu takımadası uzun süredir Hindistan'ın etki alanı altındadır ve Muizzu, bunu değiştirmek istiyor.

Aralık ayında, Maldiv hükümeti, Hindistan'a, Maldiv kara sularındaki deniz tabanının haritalanmasına işbirliği yapma izni veren ikili bir anlaşmayı sona erdireceğini söyledi.

Bir Maldiv hükümet sözcüsü, haziran ayında sona erecek olan anlaşmanın yeniden yapılmayacağını söyledi.

Muizzu, geçen yılın ekim ayında göreve gelmesinin ardından, Hindistan'ın birinci öncelikli politikası olan Hindistan'a İlk'e bir gönderme yapan Solih yönetiminin önceki anla

şmalarının tamamını gözden geçireceğini söylemişti.

Delhi ve Pekin, stratejik olarak konumlanmış adalardaki bir etkinlik için rekabet ediyor.