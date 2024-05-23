Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamaya göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi, Racastan, Uttar Pradeş, Pencap, Haryana ve Madya Pradeş eyaletlerinde aşırı sıcaklıklar 26 Mayıs’a kadar etkisini sürdürecek.

Racastan’ın Barmer şehrinde hava sıcaklığı 48 dereceyi aştı. Bu, ülkede 2024’te kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık oldu.

Başkent Yeni Delhi'de belediye ekipleri tarafından sıkıntı yaşanan bölgelere su tedarik edildi. Hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede klimalar yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.

Yeni Delhi'de 21 Mayıs'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verilmişti.

Kerala'da şiddetli yağmurlarda 4 kişi öldü

NDTV'nin haberine göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kerala’ya bağlı 5 bölgede şiddetli yağmurlar nedeniyle kırmızı alarm verildi, Kozhikode Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş ertelendi.

Yetkililer, yüksekliği 3 metreyi aşan dalgalarla ilgili uyarıda bulunurken, sahil kesimindeki Vizhinjam’dan Kasaragod’a kadar deniz taşkınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı.