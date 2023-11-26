Haber: Mert Osman Erman

Ancak bu Hint göçmenlerin vazgeçilmez yemeğini bu kadar popüler kılan nedir?

Christina O'Neill, gobi (karnabahar) manchurian'ı ilk kez yediğinde net bir şekilde hatırlıyor. Bu, 2017'de Kaliforniya'nın zengin bir banliyösündeki bir arkadaşının evinde oldu.

Kıtır, kızarmış karnabahar çiçekleri, "ağzında eridi" ve hızla favorisi haline geldi.

O'Neill, "Bu, hafif baharatlı ve tatlı bir harika medley" diyor.

O, tek değil - ABD genelinde, şık partilerde ve şehir merkezi restoranlarında, karnabahar manchurian ve çeşitleri evrensel bir varlık haline geldi.

Yemek, Hindistan'da uzun yıllardır var olan ve büyük popülerliğe sahip olan özgün Hint-Çin mutfağının bir parçasıdır.

Yemek, soya sosu, sirke, sarımsak ve zencefilin bol miktarda acı biberle cesur bir karışımıdır.

"Inchin's Bamboo Garden"ın Georgia şubesinin müdürü Abhilash, "Bu, Çin lezzetlerinin Hint malzemeleriyle yaratıcı bir şekilde birleştirilmesidir," diyor; Inchin's Bamboo Garden, Kuzey Amerika'da 25 şubesi bulunan bir Hint-Çin özel restoranıdır.

Şimdi, Hint-Çin mutfağı, büyük bir Hint-Amerikalı nüfusa sahip olan ABD'deki restoranlarda da bulunabilir. Hint ve Nepal restoranları bu tür yemeklere özelken, diğerleri imza yemekleri menülerine dahil etti.

Aurum ve Broadway Masala'nın sahibi Anupam Bhatia, "Hindistan'dan gelen insanlar bize bunu bekliyor" diyor. "Lezzetli fusion, beyaz şarap ile iyi gidiyor ve Amerikalıları da talep etmeye zorluyor."

Florida'nın Tampa şehrinde bulunan Pastries, Biryanis & Chaat (PBK) adlı bir restoran, müşterilerinin talepleri üzerine bu mutfağı dahil ettiğini söylüyor.

"Yakınında bir üniversite olması nedeniyle Asya ve Karayip'ten birçok insan geliyor," diyor PBK'nın kurumsal şefi ve müdürü Prasad Dasari.

Ancak Hint göçmenlerinin özlemlerini gidermek amacıyla başlayan bir yanıt olmasına rağmen, bu hızlı bir şekilde Amerikan yemek sahnesine giriş yaptı.

Örneğin, karnabahar manchurian menüde kalıcı bir yer buldu. "O kadar popüler ki çıkarmak zor," diyor Bhatia, popüler bir tatlı ve baharatlı tavuk hazırlamasına atıfta bulunarak.

Ancak manchurian - ki bu bölgenin Mançurya ile hiçbir ilgisi yoktur - sunulan Hint-Çin standartlarının sadece bir örneğidir. San Ramon'daki Inchin's Bamboo Garden'in müdürü Neha Sharma, menülerindeki "en çok sipariş edilen" öğenin hakka eriştesi olduğunu söylüyor.

Küresel tanınırlığı yeni bir olay olmasına rağmen, Hint-Çin mutfağının kökenleri 100 yıldan fazla bir süreye dayanıyor ve Hindistan'ın Calcutta (şimdiki adıyla Kolkata) şehrinde bulunuyor.

19. yüzyılda, binlerce Çinli göçmen şehirde çalışmak için geldi, o zamanlar Britanya Hindistan'ın başkenti idi. Kantonlu göçmenler marangozluk ve gemi montaj endüstrisinde çalışırken, Hakka Çinlileri tabakhane ve gıda sektöründe çalıştı.

Taşındıklarında, yemeklerini de getirdiler. İlk Çin lokantası 1850'lerde Kolkata'nın eski Çin mahallesi olarak adlandırılan bölgesinde açıldı, diyor şehrin tarih turları düzenleyen arkeolog Tathagata Neogi.

"Bunlar, sadece topluluğa hizmet eden aile işletmeleri olan sokak kenarı yemek yerleriydi," diyor. "Diğerleri nadiren oraya girerdi."

Turlarında, Neogi katılımcılara 1920'lerde ilk lüks restoranı olan Nanking'in bulunduğu binayı gösteriyor.

"Bu mekan, yemeği 'küçük Çin topluluğu dışındakilere ilk kez' sunuyordu," diyor.

"Vali genel, vekiller ve yüksek sosyetedeki insanlar orada yemek yiyorlardı," diyor Neogi. Çin yemeğine olan ilgi arttıkça, restoranlar yiyeceklere daha fazla baharat eklemeye ve bunları Hint damak zevkine uyarlamaya başladı.

Kısa sürede şehirde daha fazla restoran açıldı. 1960'lara gelindiğinde, bir zamanlar "egzotik ve pahalı" olarak kabul edilen Çin mutfağı chowmein ve chops şeklinde sokak tezgahlarına ulaştı.

"Bu Hint-Çin olarak adlandırıldı," diyor Neogi.

1961'deki Hindistan-Çin savaşı, Çinli göçmenlerin çoğunu Batı'ya sürükledi. "Nereye gittilerse - ABD, İngiltere veya Kanada'ya - restoranlar açtılar ve Hint diasporasını çekmeye başladılar," diyor Neogi.

New Jersey'deki bir Hint-Çin restoranının sahibi Kuang T Hou için yemek, çocukluğuyla özdeşleşiyor - büyürken bunu yemek zorunda kaldığını söylüyor.

Hou'nun ailesi, 1980'lerde Hindistan'dan Kanada'ya ve ardından ABD'ye taşındı.

"Kayınvalidemler Calcutta'da 35 yıl boyunca Hindistan-Çin restoranları işletti," diyor.

Calcutta Wok adlı restoranında en çok satan yemekler, chilli tavuk ve karnabahar manchurian'dir.

Güney Asyalıların yanı sıra Hou, "bir avuç cesur Amerikalı ve Çin müşterisi"nin de geldiğini söylüyor.

"Onlar için yeni. Bazıları için çok baharatlı, bu yüzden daha hafif versiyonlarını istiyorlar."

İlginç olan şu ki, büyüyen popülaritesine rağmen, Hint-Çin hazırlıkları ABD'deki binlerce Çin restoranında hala bulunmuyor.

Kaliforniya'da ikinci nesil bir Çin asıllı Amerikalı olan Jocelyn Chang, ailelerinin komşu Hint-Çin restoranından zaman zaman momo veya buğulanmış dumpling siparişi verdiklerini söylüyor.

"Ancak karnabahar manchurian ve chilli paneer gibi yemekleri duymamıştık bile."

Ancak Hint restoranları için, bu mutfağın menülerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

"Aileler çocuklar için seçenekler istiyor. Küçük çocuklar noodle istiyor. Onları kaybetmek istemediğimiz potansiyel müşterilerdir," diyor Dasari.

Onbeş yaşındaki Shaurya Singh de aynı fikirde - Nashville, Tennessee'deki en sevdiği Hint-Çin yerine aile gezilerini her zaman dört gözle beklediğini söylüyor. "Çok çeşit var, herkes için bir şey var."

Hou, ABD'deki hemen hemen her Hint restoranının artık birkaç Hint-Çin ürünü sunduğunu söylüyor. "Lezzetli. Satılıyor. İnsanlar bundan faydalanıyor."