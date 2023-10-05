Zagreb

Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ekim 00.40 sularında bir şirkete ait depolama alanında çıkan yangını söndürmek amacıyla 200 itfaiye erinin görev aldığı belirtildi.

Yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı kaydedilerek, biri ağır olmak üzere 3 yaralı itfaiye erinin tedavilerinin devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada yangın bölgesindeki yoğun dumanın halen sürdüğüne işaret edilerek, itfaiye ekiplerinin birkaç gün daha sahada kalmalarının öngörüldüğü bildirildi.

Bölge sakinleri, dışarı çıkmamaları konusunda uyarılmıştı

Osijek Sivil Koruma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, 4 Ekim gece yarısı bir şirkete ait plastik depolama alanında çıkan yangında iki itfaiye erinin hafif yaralandığı, çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine intikal ettiği bildirilmiş ve bölge sakinlerine yangın sonucu oluşan gazların zararlı etkileri nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulmuştu.

AA