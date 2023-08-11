Haber: Damla Oya Erman

"Eris" olarak adlandırılan bu varyant, aslen EG.5 olarak biliniyor. Nisan ayının sonunda ABD'deki COVID-19 vakalarının %1'inin altında olduğuna inanılıyordu. Ancak CDC'ye göre şu anda yeni ABD COVID-19 vakalarının %17.3'ünü oluşturuyor.

Uzmanlara göre, Eris hızla diğer varyantları geride bırakarak yayılmaya devam ediyor. John Swartzberg, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Halk Sağlığı Okulu'ndan bir emekli profesör ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak, Eris'in önce yavaş başladığını ancak şimdi önceki varyantlara göre daha hızlı yayıldığını belirtiyor.

Eris ismini Yunan mitolojisindeki fitne ve fesatlık tanrıçası Eris'ten alıyor. Bu isim seçimi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesinden harfler kullanarak basit ve anlaşılır isimler verilmesi önerisiyle uyumlu bir şekilde yapılmış.

Eris, diğer varyantlarla karşılaştırıldığında insanları daha fazla hasta yapmıyor gibi görünüyor. COVID-19 enfeksiyonunun semptomları da diğer varyantlarla benzerlik gösteriyor.

ABD'de Eris, şu anda dominant koronavirüs varyantı olarak kabul ediliyor. Varyant, Şubat ayında ilk kez ortaya çıktı ve Temmuz ayında ABD'de yaygınlığı %9.3 arttı.

Bilim insanları Eris'in neden daha hızlı yayıldığını tam olarak anlamış değil. Ancak bu hızlı yayılma, DSÖ'nün Eris'i "izlenen varyant"tan "ilgi odağı varyantı"na yükseltmesine yol açtı. Bu da DSÖ'nün Eris'in küresel halk sağlığına artan bir risk taşıdığına inandığını gösteriyor.

Eris hakkında henüz elimizde yeterli veri olmasa da, şu ana kadar elde edilen bilgiler varyantın daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor. Ancak daha ölümcül olmadığı görünüyor. Bununla birlikte, hastaneye yatışlarda Temmuz sonunda %12.5'lik bir artış yaşandığı belirtiliyor.

XBB alt türünden türeyen Eris'e karşı koruma sağlamak üzere yeni bir koronavirüs takviyesi geliştiriliyor. Pfizer, Moderna ve Novavax gibi ilaç şirketleri bu yeni takviyeyi Ekim ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Uzmanlar, bu yeni takviyelerin özellikle XBB alt türlerine karşı oldukça etkili olacağını düşünüyor.

Uzmanlar, insanları koronavirüs takviyelerini güncel tutmaları konusunda uyarıyor. Özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerin takviyelerini güncellemeleri gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, iç mekanlarda N95 maskeleri takmak ve mümkünse sosyal mesafeyi korumak da öneriliyor.