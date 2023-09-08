Haber: Mert Osman Erman

Cuma günü, Hong Kong'da sokaklar ve metro istasyonları sular altında kaldı ve yetkililer okulları ve işyerlerini kapattı.

Hava durumu bürosu, Perşembe günü başlayan bu sağanak yağışın, şehri vurmuş olan en büyüğü olduğunu söyledi, neredeyse 140 yıldır böyle bir şey yaşanmamıştı.

Acil servisler, 100'den fazla kişinin hastaneye götürüldüğünü ve birkaç kurtarma operasyonunun gerçekleştiğini belirtti.

Şehirden Perşembe gecesi gelen görüntüler, şiddetli yağmurun sokakları çılgın nehirler haline getirdiğini, alışveriş merkezlerini ve toplu taşımayı su bastığını gösteriyor.

Sosyal medyadaki videolar, suların bazı bölgelerde birkaç metre yüksekliğe ulaştığı, metro girişlerini kapattığı yerlerde insanların arabalara ve diğer yüksek platformlara tırmandığını gösterdi.

Şehrin ana adayı Kowloon Yarımadası'na bağlayan önemli bir yol olan şehir geçiş tüneli sular altında kaldı. Yağmur aynı zamanda Hong Kong'un dağlık bölgelerinde heyelanlara yol açtı ve bazı otoyolları kapattı. Cuma öğleden sonra sağanaklar biraz azaldı ve yetkililer yağış fırtınasını "siyah" uyarıdan "amber" alarma indirdi. Ancak duşların Cumartesi'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü, yetkililer saatte 70 mm'nin üzerine çıktığında tetiklenen siyah uyarıyı yayınlamıştı. Hong Kong Gözlemevi daha sonra gece saatlerinde saatte 158.1 milimetre yağış kaydetti ve bu, 1884'te kayıtların tutulmaya başladığından beri kaydedilen en yüksek yağış miktarıydı.

Hong Kong Adası, Kowloon ve şehrin kuzeydoğusundaki bölgeler arasında yerel saatle 18:00 ile gece yarısına kadar 200 mm'den fazla yağış kaydedildi - bu, şehrin belirli aylarda genellikle aldığı miktarı aşıyor.

Ağır yağış Güney Çin'i de vurdu ve Hong Kong'un sınırındaki Shenzhen şehri, 1952'den beri kaydedilen en şiddetli yağmurları rapor etti.

Geniş Guangdong eyaletinde yüzlerce uçuş askıya alındı, yerel yetkililer ise alçak bölgelerde yaşayanlara tahliyeleri düşünmelerini tavsiye etti.

Milyonlarca insan Güney Çin'in yoğun nüfuslu sahil bölgelerinde yaşıyor. Perşembe gecesi Shenzhen, Hong Kong'a bir bildirim gönderdikten sonra rezervuarlarından su boşalttı ve bu eylem, Hong Kong yerlileri arasında şehirlerinin selini daha da kötüleştirip kötüleştirmediği konusunda soru işaretleri yarattı.

Ancak Hong Kong'un güvenlik şefi Chris Tang, Cuma günü deşarjın şehrin selini etkilemediğini ve bu eylemin hem Shenzhen hem de Hong Kong için güvenli olduğunu söyledi.

Çin'in meteoroloji idaresi, Cuma ve Cumartesi günleri ülkenin güneybatısındaki bölgede aşırı yağışların devam etmesini bekliyor.

Son sağanak, Güney Çin'e hızlı bir şekilde vuran Saola ve Haikui adlı iki tayfunun ardından sadece bir hafta içinde meydana geldi ve Hong Kong'da şehir genelinde bir kapanmaya yol açtı.

İklim değişikliği, tropikal fırtınaların şiddetini ve sıklığını artırdığı için ani sel baskınlarını ve daha büyük zararları artırdı.