İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ile tarafların avukatları katıldı. 4'ü tutuklu 11 sanık ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya, Osman Gülbel hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Bekir Yokuş hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Muharrem Demirkale hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yavuz Karakaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, "Anayasa'yı ihlal" suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması öngörüldü.

Söz alan Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Tutuklu sanıklardan Veysal Şahin ise eylemi planlayan şahıslarla bağlantısı olmadığını savunarak, Yasin Hayal'in keşif yaptığı sırada kendisinin İstanbul'da olmamasına rağmen, keşfe iştirak etmiş gibi gösterildiğini söyledi.

Sanık Okan Şimşek de dosyada büyük maddi hatalar olduğunu öne sürürerek, beraatini ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın üzerlerine atılı suçların niteliği ve mevcut delilleri dikkate alarak, bu hallerinin devamına karar verdi.

Firari sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 16-17 Temmuz'a ertelendi.

Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıklar ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince ele alınmıştı.

Daire, 5 Mayıs 2022'de sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran'da açıklamıştı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken, bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire, bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Öte yandan, Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel'in yargılanmasına ilişkin açılan yeni dava bu dosya ile birleştirilmişti.

Bu iddianamede sanıkların, ihmali hareketleri nedeniyle Dink'in ölümüne neden oldukları, "kasten öldürme" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları ve aldıkları cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği ifade edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.