Haber: Mert Osman Erman

Dokuz suçlamayı içeren iddianame, 2016-2019 yılları arasında en az 1.4 milyon dolar federal vergiden kaçmak için düzen kurduğunu iddia ediyor.

Üç ağır suç ve altı hafif suç arasında vergi bildirimini ve ödemesini yapmamak, yanlış vergi iadesi ve değerlendirmenin kaçınılması bulunuyor.

53 yaşındaki Biden, Eylül ayında Delaware'de federal ateşli silah suçlamalarıyla suçlanmıştı.

Avukatı Perşembe akşamı yeni suçlamaların politik amaçlı olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden iddianamede adı geçmiyor ve Beyaz Saray henüz buna yorum yapmadı.

Bu, kongre üyeleri Cumhuriyetçilerinin, Hunter Biden'ın iş ilişkilerini, önümüzdeki yıl yeniden seçim için adaylık arayan Başkan Biden'a yönelik bir azil soruşturmasının merkezine koymasıyla birlikte geliyor.

Eğer vergi davasında suçlu bulunursa, Hunter Biden 17 yıla kadar hapis cezası alabilir. ABD Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı David Weiss, 2019'dan beri Yale mezunu avukat ve eski crack bağımlısı Hunter Biden'ı soruşturuyor.

California'da dosya halinde sunulan 56 sayfalık iddiaya göre, savcılar parayı "uçucu madde, eskortlar ve kız arkadaşlar, lüks oteller ve kiralık mülkler, egzotik araçlar, giyim ve diğer kişisel eşyalar dahil, kısacası vergileri dışında her şeye" harcadığını iddia ediyor.

Başkanın oğlunun "2016 ile 2020 arasında toplam brüt geliri 7 milyon doların üzerindeydi" ancak "2016, 2017, 2018 ve 2019 vergilerini zamanında ödemeyi kasıtlı olarak ihmal ettiği, bu vergilerin bazılarını veya tamamını ödemek için fonlara erişimi olduğu halde" diyorlar. Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell, yeni suçlamalara "Eğer Hunter'ın soyadı Biden'dan başka bir şey olsaydı, Delaware ve şimdi California'daki suçlamalar getirilmezdi" diyerek yanıt verdi.

Hunter Biden sonunda tüm vergilerini ve cezalarını 2020'de kişisel avukatından aldığı bir kredi ile ödedi.

İddianamedeki bir çizelge, Hunter Biden'ın parasını neye harcadığını gösteriyor.

2016-19 arasında, "yetişkin eğlencesi" için 188.000 dolardan fazla ve "çeşitli kadınlara ödemeler" için 683.000 dolardan fazla ödediği belirtiliyor. Savunma yapma belgesine göre, Hunter Biden "2018'de kazancı önemli ölçüde arttı" ve bir Çinli iş conglomerate ile kurduğu bir şirket, Ukraynalı enerji şirketi Burisma ve adı açıklanmayan bir Rumen işadamından gelir elde ettiği belirtiliyor.

Geliri arttıkça, harcamaları da "ihtişamlı bir yaşam tarzı" için arttı, diyor iddianame. 2018'de, sanık 1.8 milyon dolardan fazla harcadı, bunlar arasında yüz binlerce dolar nakit çekim, kadınlara 383.000 dolar ve giyim için 151.000 dolar bulunuyordu.

Ancak aynı yıl, Hunter Biden eski karısına "yetersiz fon nedeniyle" nafaka ödemesi yapamayacağını metinle bildirdi.

Bu arada lüks otellerde kaldı, 10.000 dolar harcayarak bir seks kulübü üyeliği satın aldı ve bir erotik dansçı için 1.248 dolarlık çapraz ülke uçak bileti masrafını iş gideri olarak iddia etti, iddianameye göre.

Savcılar, "vadesi geldiğinde ödenmesi gereken bazı veya tüm vergileri ödemek için yeterli fonu olduğunu" ancak bunu yapmayı seçmediğini belirtiyor.

IDF (Internal Revenue Service) ihbarcıları Gary Shapley ve Joseph Ziegler, Hunter Biden'ın daha ciddi vergi suçlarıyla suçlanması gerektiğini, ancak başkanın oğlu olarak ılımlı muamele gördüğünü iddia ettiği için bu iddianamenin "tam bir aklayıcı" olduğunu söyledi.

Eylül ayında açılan federal silah suçlamaları, uyuşturucu kullanırken bir silaha sahip olması ve bununla ilgili bir formda yalan söylemesiyle ilgiliydi. O suçlamaları reddetti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi şu anda Başkan Biden'ın, oğluyla bir etki ticareti şemasına dahil olduğunu iddia ederek bir azil soruşturmasını yönetiyor.

Komitedeki kongre üyeleri, Joe Biden'ın oğlunun iş ilişkilerinden faydalanmadığını iddia ettiği yalanları kanıtlayan banka beyanlarını üretmiş olsalar da, Beyaz Saray tüm soruşturmanın yalanlara dayandığını söyledi.