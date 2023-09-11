İSTANBUL (AA) - Müzikleri Fahir Atakoğlu imzası taşıyan, yazar ve yönetmenliğini Özen Yula'nın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un, koreografisini Cihan Yöntem'in, koro şefliğini Paolo Villa'nın üstlendiği gösteri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Gösteride tarihi karakterleri Timur Acar, Sezin Akbaşoğulları, Burak Deniz, Ozan Dolunay, Beyti Engin, Güven Kıraç, Tansel Öngel, Ahmet Tansu Taşanlar ve Vahide Perçin oynadı.

Ayrıca gecede bestesini Atakoğlu'nun yaptığı, sözlerini Özen Yula'nın yazdığı "100. Yıl Marşı" da seslendirildi.

Gösteri sonrasında sanatçılar, oyuncular, müzisyenler ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıkarak seyircileri selamladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatçılar ve seyircilerle birlikte aynı şeyleri hissetmenin muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.

"Cumhuriyet bu millete çok yakışıyor, sanat Cumhuriyet'e çok yakışıyor." diyen İmamoğlu, binlerce yıllık bir medeniyetin temsilcisi ve emanetçileri olduklarını ifade etti.

İmamoğlu, "Tarih, insanlık var oldukça, Atatürk'ümüzün bize emaneti Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Heyecanı yüksek bir yüzyıl olacak. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençliği olan bu milletin asla umutsuzlukla değil, ümitle, mutlulukla geleceğe bakacağına adım gibi eminim. Bütün zorlukların üstesinden gelerek bize yakışan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ilkeleri, değerleri 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yakalayacak, geleceğe taşıyacak, gelecek nesillere emanet edecek insanlar olacağız. Bu yeni yüzyılın şiarı, 'Her şey çok güzel olacak'. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı hepimize kutlu olsun."

Gösteri hakkında

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "100" projesinde, Türklerin Anadolu'daki varoluş hikayesi müzik, dans, teknolojik sahne tasarımları ve yaratıcı kostümlerle bir araya getirilerek anlatıldı.

Geçmişten bugüne tarihi bir perspektif sunan gösteride, 90 kişilik Filarmonia İstanbul Orkestrası, 36 kişilik Sinema Senfoni Korosu, 39 dansçı ve 9 ünlü oyuncu performanslarını sahneledi.

Atatürk, Zübeyde Hanım, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Alparslan ve Yunus Emre gibi karakterlerin yer aldığı gösteride orkestraya bas gitarda Alp Ersönmez, gitarda Bekir Küçükay, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel ve Tolga Kılıç, neyde Burcu Karadağ, bağlamada Mustafa İpekçioğlu, kanunda Volkan Kirpik, vurmalı çalgılarda Mehmet Akatay ve Demirşah Çamur ile Seçil Akmirza ve Ertunç Tuncer'in solistliğinde Fahir Atakoğlu Band eşlik etti.