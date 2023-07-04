İSTANBUL - İstanbul’da yaşayan 10-17 yaş grubundaki çocukların ve gençlerin; çevre sorunlarına duyarlılıklarını artırmayı ve bu sorunlara müdahale edebilen donanımlı bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefleyen proje ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik çevre konulu eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ferhatpaşa Mahallesi’nde 350 metrekare kapalı, 1500 metrekare açık alanda hizmet veren İÇEM’de; 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet seminer salonu ve dış mekân eğitim uygulama bölümleri bulunuyor. İÇEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde; “Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik”, “Çevre ve Su” “Çevre ve Hava”, “Çevre ve Enerji”, “Çevre ve Toprak”, “Çevre ve Atık Yönetimi” atölyeleri düzenlenecek. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim ve uygulamalarla öğrencilere; yağmur suyu hasadı, yenilenebilir enerji sistemleri, akuaponik sistem (balık ve bitki yetiştiriciliği), kompostlama ve sürdürülebilir tarım hakkında bilgiler verilip, yenilikçi örnekler sunulacak.

HABER: EMİR YÜCEL