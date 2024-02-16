Kilis

Bakan Yerlikaya, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kilis'in Türkiye'nin huzuru açısından önem verdikleri şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kilis'in 114 kilometrelik Suriye sınırı olduğunu anımsatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Evet, hudut güvenlik sistemleriyle ilgili başta duvar ve fiziki güvenlik sistemlerimizin teknolojiyle donanımları gayet iyi noktaya geldi ve bu noktada hiçbir zaman da durmuyoruz. Öncelikli olarak düzensiz göç ve göçmen organizatörleriyle ilgili göreve geldiğimiz ilk andan itibaren bu noktada nasıl çalıştığımızı herkes biliyor. Bunu da sık sık kamuoyuna paylaşıyoruz. Burada Savunma Bakanlığımız hudut doğal ön tarafında geçişi daha zorlaştırmak için yapmış olduğu hendek çalışmalarını izledik. Bunların tamamını yani yüzde 40'ına yakınının yapıldığını gördük. Ve bunlarla ilgili teknolojik kapasitemizi de daha yukarıya çıkarmaya yönelik gayretlerimizi netleştirdik, altını çizdik."

Bölgede çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cerablus, El-Bab, Azez tarafında, karşı tarafta hayatın ihyasıyla ilgili 7 yıldan beri yapılan çok hizmetler, gayretler var. Bu göçü kaynağında durdurmayla ilgili yapılan çalışmalar mucibinde olduğunu tüm dünya biliyor. Kendi şehirlerimize, kendi hudutlarımıza göçü durdurmayla ilgili yaptığımız bu çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. 625 bine yakın gönüllü bir geri dönüş söz konusu. Bu rakamı niye veriyoruz? Bu rakamı vermemizdeki temel duruş şu; bizde geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler, karşı taraftaki güvenli bölgedeki hayatın normalleşmesi, ihyasıyla ilgili olan yapılan çalışmaları gördükçe bu tarafa doğru geçişler de artarak devam ediyor. Bunun altını çizmek istiyoruz."

Şehirde göçmen kaçakçılığıyla ilgili planlı ve projeli çalışma ve huduttan geçişi engellemeye yönelik çalışmaların uyum içerisinde yapıldığını dile getiren Yerlikaya, güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kilis'te kurumların uyum içerisinde çalışma yaptığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Asayişle ilgili şunu söylemek istiyoruz. Kişilere karşı ve mallara karşı işlenen suçlarla ilgili sahada emniyet birimlerimiz gerçekten dikkatlerini tamamen bu noktaya bakanlıktan verilen talimatlara odaklanmış vaziyette. Bunu nereden görüyoruz? 2022-2023 rakamlarını yani olay sayılarına baktığımız zaman olay sayılarında ciddi bir düşme var. Ama var olan suçlarda da aydınlatma oranları hem kişilere hem de mallara karşı işlenmiş suçların aydınlatma oranları Türkiye ortalamasıyla aynı. Hatta bazılarının da daha önde olduğunu da gördük. Bunun tabii devamını istiyoruz. Buradan vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Göreve geldiğimizden beri hapisle ilgili, yakalamayla ilgili her gittiğim şehirde o şehirdeki hemşehrilerimize, vatandaşlarımızdan bir küçük yardım istiyoruz. Diyoruz ki, biz bu şehirde 457 hapisle ilgili yakalamaya odaklanmış vaziyetteyiz."

Yerlikaya, vatandaşlara suçluların yakalanması için ihbar yapılması çağrısında bulundu. Yapılan ihbarlarla çok daha hızlı netice alınacağını belirten Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ocak ayında bir günde 102 hırsızlık vakası yaşandı. Biz hiç hırsızlık vakası olmasını istemiyoruz. Bununla ilgili işte sahada bizim yapmış olduğumuz huzur operasyonları kontrol noktalarımızı artırmamız, kimlik kontrollerimizi arttırmamız, yakalama sayılarımızı çok daha güçlü hale getiriyor. Dolayısıyla suç işlemede temel görevimiz olan, önleyicilikle ilgili durumumuzu çok daha güçlü hale getiriyoruz. Kilis'te bu noktada Allah'a hamdolsun 34 bin motor olmasına rağmen Kilis'te motosiklet hırsızlığı da dahil olmak üzere tüm hırsızlık tür olay sayısında çok ciddi düşmeler var. Çok büyük oranda aydınlatma oranları da Türkiye ortalamasının üstünde. Az önceki verdiğimiz günlük, bir günlük evden hırsızlık ortalaması Türkiye genelinde 102'dir. Türkiye genelinde Bir günde 81 vilayette 102'dir. O da ocak ayının ortalaması. Her ay, her gün biz bunların kayıtlarına bakıyoruz."

Suç örgütleriyle mücadele devam edecek

Suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü kaydeden Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin de devam edeceğini ifade etti.

Kilis'te de emniyet ve jandarmanın olağanüstü çalıştığını söyleyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Tüm terör türleriyle ilgili FETÖ, DEAŞ, DHKP-C hepsiyle ilgili bu şehirde yakalanıp adalete teslim edilmesiyle ilgili arkadaşlarımız çok büyük bir hassasiyetle gayret gösteriyorlar. Emniyetimize, jandarmamıza, hudut birliklerimize, Kilisli hemşehrilerimizin göstermiş olduğu destek, güvenden dolayı, her birine teşekkür ediyorum. İnşallah Kilis'imizin huzuru, Türkiye'mizin huzuru için gece gündüz demeden çalışma noktasında arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi aziz milletimizin emrinde, hizmetinde olmaya devam edecekler diyorum."

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve ilgililer katıldı.