İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelleri büyükbaş hissede 2 bin 200 lira, küçükbaş kurbanlıkta 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 47 ülke ve 309 bölgede yapacak İDDEF, bu yıl 100 bin hisse ile yaklaşık 4 milyon kimseye ulaşmayı amaçlıyor.

Bu bölgelerde yaklaşık 45 bin yetim ile medrese öğrencisine bayramlık kıyafet de hediye edilecek.

Hayırseverler, bağışlarını "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla gönderebilecek. Ayrıca, "0212 621 00 65" numaralı telefondan, İDDEF Genel Merkezi veya temsilciliklerinden detaylı bilgi alınabilecek.

AA