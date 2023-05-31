Türkiye 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Mayıs’ta sandık başına gitti. 14 Mayıs’ta adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucu seçim ikinci tura kalmıştı. En çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk bir kez daha sandık başına gitti. İkinci turda rakibinden daha fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı oldu.

YSK tarafından duyurulan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.18, Kemal Kılıçdaroğlu, 47.82 oy almış oldu.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin tamamında ilk tur sonucuna göre oy oranını arttırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 11 ilde oy oranında azalma yaşadı.

Ayrıca Erdoğan, ikinci turda 52 ilde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alırken, ilk tura göre üstünlüğün değiştiği tek şehir Hatay oldu.

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın Meclis’te yemin edeceği ve aynı gün akşamı yeni Kabine’nin açıklanması bekleniyor.

Bitmedi…

Seçim maratonu tabi ki bununla da bitmiyor, aylardır merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yerel seçim takvimi de çok uzak değil. Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak şimdiden hayırlı olsun…















