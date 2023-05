Seçim günü ünlüler nerede ne yaptı?

Türkiye geçtiğimiz günlerde ikinci tur için sandık başına gitti.

Sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanıldı.

Ünlü oyunculardan Zerrin Tekindor, Nebahat Çehre ve Hakan Hatipoğlu İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Ali Yalkın Ortaokulu'na gelerek oylarını kullandılar.

Oylarıni kullandıktan sonra sevenlerinin resim çekme taleplerini kırmadılar.O Ses Türkiye yarışması ile isimlerini duyuran Yeşil Kasaba'dan Mor Narpın ( Pınar Taşdöner ) ,Yeşil Adam ( Murat Selçuk Katıoğlu) da oylarını İzmit TBMM İlkokulu'nda kullandılar ve oy verdikleri sandığın sayımına katıldılar.

Ünlü eski futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'da Zorlu Avm'de yemek yemek için masasına oturduğu esnada resim çekilme isteğimi kırmadı.

Türk manken Ayşe Top’un büyük başarısı!!

Uluslararası Güzellik ve Modellik Yarışmasında Türk Manken kendine has tarzı ve stiliyle dünyada ilk 10 manken listesine girdi.

Cannes filim festivaline katılan Türk manken Ayşe Top tarzıyla tüm modacıların ve yapımcıların dikkatini üzerine çekti ve festival boyunca herkesin ilgi odağı oldu.

Festival sonrası basına konuşan başarılı manken Ayşe Top “Kendimden emin adımlarla bu yolda yürüyorum ,bu gece aldığım derece için çok mutluyum.Hiç durmadan ve vakit kaybetmeden Paris ve Milano fashionweek defilesi için hazırlanıyorum ve İkinci kitabım için 21’ci award aldım “ ifadelerini kullandı.

Ayşe Top Dünyaca ünlü dergiye kapak oldu.

Dünyanın en önemli dergilerinden biri olan Gıam Week, Mayıs sayısında ünlü model Ayşe Top’u kapağa taşıdı.

HER HAFTA BİR ŞARKI BİR KLİP!

Her sözüyle olay yaratan İrem Derici’nin yeni albümü “İrem Derici Ex’ten Next” dinleyiciyle buluştu. Derici dinlenme rekorları kıran şarkılarını bu albüm için akustik olarak yeniden yorumladı. Her hafta bir şarkı ve klibi yayınlanacak albümün çıkış şarkısı “Ara Sıra” ardından “Affeder Mi Aşk Bizi” büyük ilgi gördü.

Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren İrem Derici, yeni albümüyle ezber bozuyor, ters köşe yapıyor. Kendi şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan yeni albümü “İrem Derici Ex’ten Next” ile bir müzik ziyafeti sunuyor. Dinlenme rekorları kıran hitleri arasından seçtiği şarkıların akustik versiyonlarını dinleyiciyle buluşturan Derici “Uzun zamandır yapmak istediğim bir albümdü. Bana da bu konuda çok talep geliyordu ve sonunda yaptık” diye konuştu.

10 yılı geride bırakan kariyerinde birçok başarılı işe imza atan İrem Derici, zamansız bir başucu albümü olarak tanımlanabilecek “İrem Derici Ex’ten Next” ile müzikseverlere romantik ve keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Albümde yer alan şarkıların akustik versiyonları dinleyicilerde şarkıları ilk defa dinliyormuş hissi uyandıracak kadar özgün.

ONURR SÜRPRİZİ

Albümün sürprizi ise Onurr’un son albümünde seslendirdiği “Güya”. İki yakın dost olan ve birçok iş birliği yapan Onurr ve İrem Derici bu kez “Güya”nın akustik versiyonu için bir araya geldi. İrem Derici her hafta albümde yer alan şarkılardan biri ve klibini yayınlayacak. İlk çıkış şarkısı olarak seçilen “Ara Sıra” ardından “Affeder Mi Aşk Bizi” kısa sürede büyük beğeni topladı. Her iki şarkısıyla müzik listelerinde ilk sıralarda yer alan İrem Derici şimdi de Onurr ile düeti “Güya”da bu geleneği bozmayacağa benziyor.

İlber Uygar; “Konservatuarlı oyunculara pozitif ayrımcılık yapılıyor!”

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Erim karakteriyle yıldızı parlayan İlber Uygar dizinin final partisinde görüntülendi. Üç sezon dizinin başrollerinden biri olarak kamera karşısına geçen Uygar üniversite eğitimi için ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlandığını söyledi. Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümü birinci sınıf öğrencisi olan İlber Uygar eğitimli oyuncu olmanın önemine dikkat çekerek, muhabirlerin “Konservatuarlı oyunculara sektörde pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor musunuz? Her oyuncu konservatuarlı olmalı mı?” Sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Kariyeri için özellikle okumayı tercih ettiğini belirten İlber Uygar “Konservatuarlı oyunculara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ama baktığınızda kaç tane başrol şimdi konservatuarlı bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Sektörde çok kolay alaylı da olabilirdim ama özellikle okumayı tercih ettim. Zaten ailem de eğitimim konusunda çok destekleyici ve itici bir güç olduğu için hiçbir zaman aksini düşünmedim. Oyunculuktaki eğitim sürecim sanırım hiç bitmeyecek. Çünkü bu konuyu çok önemsiyorum ve buna göre yol haritamı ve yaşama şeklimi belirliyorum” açıklamasında bulundu. İlber Uygar yeni sezonda bir romantik komedi dizisiyle ekrana döneceğini ve rol için çalışmaya başladığını da sözlerine ekledi.

GÜLŞEN’DEN AY YILDIZ DEKORU

Pop müziğin kraliçesi Gülşen 26 Mayıs Cuma gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşen, muhteşem performansının yanı sıra adeta görsel şölene dönüştürülmüş sahne tasarımı ile nefesleri kesti.

Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için Türk tasarımcı Onur Eraybar muhteşem Ay-yıldız ve bulutlardan oluşan dekoru tasarlarken yurt dışından özel olarak teknik ekipmanlar getirtildi.

Konserine Ay Yıldız sahne dekorunda ay’ın üzerinde yatarak başlayan Gülşen adeta bir masal prensesi gibiydi. ‘

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen “İlelebet var olacak ve hiç bir zaman kaybolmayacak olan Ay-Yıldız’ ımızın altında hep beraber olmak çok güzel. Birlikte çok güzeliz' diyerek dinleyicisini selamladı.

Siedres’in tasarımını, Mahizer Aytaş’ın stylingini yaptığı iki ayrı kostüm giyen Gülşen’in güzelliği ve ihtişamı yine zirvedeydi.

GÜLŞEN SEVGİSİ MERDİVENLERE TAŞTI

Biletlerin tükenmesi ve yoğun istek nedeniyle dinleyiciler merdivenlere taştı .

5000 KİŞİLİK KORO

İki saatten fazla sahnede kalan sanatçı, tüm hit şarkılarını Harbiye’yi dolduran 5000 kişilik dev koroyla birlikte söyleyerek an be an enerjiyi tavana çıkardı.

Sanatçı yaz boyunca vereceği 20 den fazla açık hava konseri için hazırlık yapıyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Pop müziğin sevilen ismi Seçil Gür, “Gidesim Var” ile iddialı geliyor. Seçil Gür müziğiyle olduğu kadar yeni şarkısı için verdiği tanıtım pozlarıyla da çok konuşuluyor. Gür’ün fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy imzalı kırmızı elbiseli pozları sosyal medyada olay yarattı…

Geçen yıl çıkardığı “Meczup” albümünün başarısının getirdiği rüzgârı arkasına alan Seçil Gür, çalışmaya ara vermiyor. Gür, uzun süredir üzerinde çalıştığı, sözü Kerem Demir (Kerro), müziği Kerem Demir ve Milli B. düzenlemesi ise Mili B. imzalı yeni şarkısı “Gidesim Var” ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Kariyerinde yeniliklere açık olduğunu sık sık yineleyen ve bir kez daha yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Gür, “Gidesim Var” için fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy’un objektifinin karşısına geçti. Şarkıcının kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

“Nefesim yettiğince sevenlerimle şarkı söylemek istiyorum” diyen Seçil Gür yeni şarkısı “Gidesim Var” ve geniş repertuarı ile bu yaz İstanbul Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme'de vereceği konserlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.

EĞLENCE BODRUM’A ENVY NIGHT LIFE İLE GERİ DÖNÜYOR

Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kulübü, Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, 7 Haziran’da kapılarını açıyor. Bodrum’un uzun yıllardır görmediği tarzda görkemli bir şovla gerçekleşecek açılış partisi yıllarca unutulmayacak

Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci ve işletmeci Özgür Aras ara verdiği gece hayatına geri döndü. Aras’ın Bodrum-Yalıkavak’taki yeni kulübü ENVY Night Life ile 7 Haziran Çarşamba gecesi kapılarını açıyor. Yazları dünyanın crème de la crème tabakasının yani en zengin insanlarının uğrak yeri olan Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, görkemli bir şov ve dev bir partiyle sezona merhaba diyor.

ENVY Night Life’ın açılış heyecanı şimdiden sadece Bodrum’u değil İstanbul’u da sardı. Gece hayatının tanınmış figürleri, magazin dünyasının ünlü isimleri ve cemiyetin renkli simaları rotalarını 7 Haziran’da Bodrum’a çevirdi. Bodrum’un son yıllarda tekdüzeleşen ve birbirine benzeyen mekanlarla heyecanını kaybeden gece hayatı ve eğlencesi, Özgür Aras’ın tecrübesiyle getireceği yepyeni bir solukla bu yaz eski günlerine dönecek.

ENVY Night Life diskotek kültürünü geri getirecek! Batıktan Tanrıkulu, Monnarsh, Zoey Hasselbank gibi birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin set başında olacağı, farklı konseptler ve partilerle herkesi dans ettirecek. Uzun zamandır provalarını sürdüren, dünyanın dört bir yanından dansçıların bulunduğu uluslararası şov ekibi, 7 Haziran’daki açılıştan itibaren partilerde farklı konseptlerle konukların karşısına çıkacak.

Işık, lazer ve dans şovlarıyla, yaz boyunca ENVY Night Life yerli- yabancı ünlü müdavimler, dünya standartlarındaki partiler, ev sahipliğini yaptığı seçkin davetler, sıra dışı sürpriz şovlar, heyecan verici, dinamik bir atmosferle bu sezon Bodrum gece hayatının merkez üssü olarak yaza damgasını vuracak.

BEYAZ GECE

“Beyaz Gece” 27 yıldır Bodrum Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen, Bodrum’un en büyük sivil toplum projesi. Beyaz Gece’den elde edilen gelir özel gereksinimli bireylerin ve onların ailelerinin eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu yıl 13 Haziran Salı gecesi ENVY Night Life‘da gerçekleşecek Beyaz Gece’ye cemiyet, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında ülke çapında ünlü isimler katılacak.

AŞK KADINIYIM!

Aşk hayatıyla ve yaşam tarzıyla dikkat çeken cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden “Bahar Toprak”ın enerjisi ve güzelliği göz kamaştırdı.

Samimi ve doğal tavırlarıyla markaların ilgisini çekmeye başlayan “Bahar Toprak”; yakın zamanda yayınlamış olduğu bir röportajında samimi duygularını şu sözlerle ifade etti; “Güzellik benim için göreceli bir kavram ben yıllar sonra güzelliğimin farkına varanlardanım, yıllar sonra kendi benliğimle barışık hale geldim kendimi olduğum gibi sevmeye başladım ‘güzellik,, benim için sadece bir vitrinden ibaret eğer bir insan gerçekten gözleri ve kalbi ile gülebiliyorsa her zaman kıskanılmaya mahkumdur. Tolstoy’un dediği gibi; yaptıklarınızla değil yaşattıklarınızla hatırlanırsınız.”

Satranç gibi sadece mantığın ön planda olduğu ilişkiler yaşamadığını dile getiren ''Bahar Toprak''; aşk kadını olduğunu ifade ederek gönülden gönüle yaşanmayan hiçbir ilişkinin kendisine uygun olmadığını söyledi.

“Bahar Toprak”; ses getirecek bir reklam kampanyası için de kolları sıvadı. Güzel model; yakında birbirinden ünlü simaların yer aldığı dikkat çekici bir projenin içerisinde yer alacak.