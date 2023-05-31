Siz değerli okuyucularıma bu yazımda tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı başvurması gereken hukuki yolların neler olduğu konusunda bilgi vermeye çalışacağım.

Reklamlarda bir malın belirli özelliklere sahip olduğu ya da sahip olmadığı belirtilmekte ise; bu durumun bir vasıf vaadi olduğu kabul edilerek oluşan noksanlıkların malın ayıplı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

Tüketici bedelini ödeyerek aldığı mal veya hizmetten fayda sağlamayı amaç edinmiş olup, satıcı yüksek kar elde etmeyi amaçlamıştır. Ancak tüketicinin satın almak istediği mal veya hizmetler hakkında doğru ve açık ulaşılabilir bilgi ihtiyacı her zaman bulunmaktadır. Şayet, tüketici satın aldığı mal veya hizmetten beklediği yararı ve faydayı görememesi durumunda bir daha aynı mal veya hizmeti almaktan imtina etmektedir. Bu şekilde sonuçların oluşmaması için hukuka aykırı reklamlara karşı tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Reklamların tüketicinin haklarını ve menfaatlerini korumakta yeterli olmadığı durumların varlığı halinde hukuki yollara başvurulması elzemdir. Reklam kurulu, düzenlenen reklamları denetleyerek tüketicinin korunmasına ilişkin gerekli gördüğü önlemleri almakta ayrıca reklamların tüketiciyi yanıltıcı etkisinin olmaması için saha çalışmaları yapmaktadır. Reklam Kurulu, yalnızca düzenlenen reklamların tüketiciyi aldatıcı etkisi olup olmadığını incelemekte ve yayımına onay vermektedir. Tüketicinin zararlarının karşılanmasına yönelik hukuki bir yaptırımı söz konusu değildir. Hukuku aykırı olduğu tespit edilen reklamlar Reklam Kurulu’nun yaptığı denetleme sonucu yayından kaldırılmaktadır. Reklam Kurulu resen inceleme yaparak tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak reklamlardan oluşabilmesi muhtemel zararlarını önlemeyi amaçlar. Reklam Kurulu eğer düzenlenen reklamın hukuka aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı olduğuna kanaat getirirse, reklamı yayımdan kaldırabileceği gibi ayrıca reklamdaki aldatıcılığın giderilerek yayımına devam etmesine de karar verebilmektedir. Reklamın düzeltilerek yayımına devam etmesi de reklamın durdurulması yaptırımı gibi ancak yeni tüketicilerin etkilenmesini önleyici nitelik taşımaktadır. Reklam Kurulu tarafından ayrıca idari para cezası da verilmektedir.