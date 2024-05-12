İstanbul

Sergiye ilişkin konuşan Atalay, eserleri sergilenen öğrencilerin İstanbul Tasarım Merkezi'nde kısa süreli eğitim aldıktan sonra sergiyi açtığını belirterek, "Öğrencilerim korsan yetişme, alaylı talebeler. Sanatın kutsal noktadan halka inmesini istiyorlar. Halkın içinde sanatı herkesin yapabileceği bir ortam hazırlıyoruz. Herkeste gizli bir kabiliyetin olduğuna inanıyorum, insan olarak herkeste üretici bir gücün olduğuna inanıyorum." dedi.

Atalay, öğrencilerinin eğitim sürecince büyük bir özveri ve çalışkanlıkla hareket ettiklerini anlattı.

Öğrencileriyle yaptığı sanat çalışmalarıyla depremzedelere de katkı sağladıklarını vurgulayan Atalay, "Esenler'de sergi açtık deprem yararına, birçoğunun tabloları satıldı, aşağı yukarı 3-4 milyonluk. Hatay'da 19 tane konteyner yapıldı. Herkes bağış olarak ikişer üçer resim verdi o zaman. O zaman kataloğa basıldı eserler, o katalogla beraber heyecanları artı." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerim, akademi mezununun yapamayacağı şeyleri öğreniyor"

Atalay, sanatsal çalışmaların öğrencilerine yönelik katkılarına ilişkin şunları söyledi:

"Desen ki kuru ağaca yaprak açtıracaksın, benim öyle bir gücüm yok. Ama bana insan verince, insan ruhsal duygusal bir varlık ya, ben onu sanatkar olarak yetiştiririm. Zaten benim manyetik alanıma giren kişi iki saat sonra resim çizmeye başlar. Öğrencilerim boyayı malzemeyi öğrendi. Bugün bir talebem mangal yelleme aletini spatula olarak kullanıp resim yaptı. Yani buluşlara da başladılar. Teknik olarak bir gelişme var. Malzemeyi, deriyi, kumaşı her şeyi kullanıyorlar. Boyayı kullanmanın lezzetine vardılar. Dokuyu, yerleştirmeyi her şeyi öğreniyorlar. Bir akademik eğitim değil de böyle bir korsan eğitim var. Ama bir akademi mezunundan daha fazla bilgiyi onlara gösteriyorum. Alaylı oluyorlar ve bir akademi mezunun yapamayacağı şeyleri yüklemiş oluyorum onlara. Daha ilk günden koskocaman tuvalle başlatıyorum. Koskoca tablonun karşısına geçip onları motive etmek öyle kolay değil. O da benim manyetik alanımdan onlara yansıyor. Bendeki duygular, bendeki heyecan, bendeki yoğunluk enerji onlara yansıyor. Onlar da yapma ihtiyacı duyuyorlar. Böyle mutlu oluyorlar, ilk defa büyük bir tabloyla çalışan öğrencilerim, rahatladım diyorlar. Onlara terapi geliyor. Anneler cumartesi günü geliyorlar derse, çoğu 2-3 çocuklu kadınlar. Ev hanımlarında muazzam bir heyecan var. Sıkıntılarını bir şekilde dışarı atıyorlar."

Sergideki sanatçıların bir diğer hocası Cemal Toy da sergideki sanatçılar hakkında, "Eserler, çok farklı tekniklerle, çok özgün yaklaşımlarla arkadaşların ortaya çıkartmış olduğu çalışmalar. Her sanatçı kendi özgün çizgisini yakalamaya çalışıyor ve bu uğurda gerçekten çok güzel eserler üretmekteler." değerlendirmesinde bulundu.

Toy, grubun beşinci sergisinin yanı sıra yurtdışı sergileri de yapmayı planladıklarını belirtti.

Sergi haftanın her günü açık

Sergide resimleri sergilenen sanatçılardan Selvigül Şahin ise resim sanatına 2017'de Cemal Toy ile başladığını, daha sonra İlhami Atalay'a yönlendirildiğini kaydederek, "İlhami hocanın kendine ait üslubu ve kendi değerlerine bağlılığı var. Bu toprakların çok güzide bir sanatçısı. Değerlerine dair aitlik duygusunu da eserlerine yansıttığı için biz de ondan ilham alıyoruz tabii ki. Bu ilham da kendi eserlerimize yansıyor." şeklinde konuştu.

Haftanın her günü ziyarete açık olan sergi, 43 sanatçıdan 78 eserle 22 Mayıs'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Sergide yağlıboya, akrilik, suluboya gibi geleneksel tekniklerin yanı sıra çeşitli kolaj ve doku çalışmalarıyla yapılan eserler de bulunuyor.