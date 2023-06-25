İZMİR- Ege Bölgesi, ihracatçı firmaların şampiyonlar ligi konumundaki ilk 1000 ihracatçı listesinde 159 firma ile güçlü konumunu sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan, ilk 1000 ihracatçı listesine 2022 yılında hizmet sektörüne ait 53 firma listeye ilk kez girdi. Hizmet sektörünün ilk 1000 ihracatçı listesindeki tüm dengeleri bozmasına karşın Ege Bölgesi, 2021 yılındaki 159 firma ile yer alma pozisyonunu korudu.

Ege Bölgesi, ihracat şampiyonlar liginde en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken İzmir, 75 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul’un ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Denizli 25 firmasıyla listede yerini alırken, Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk 1000 listesinde temsil ediliyor. Aydın’dan 7, Balıkesir ve Kütahya’dan 6’şar firma, Muğla’dan 3 firma ve Uşak’tan 2 firma ilk 1000 listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ege Bölgesi’nden 18 firma 2022 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine yeni girerken, 141 firma listede kalmayı başardı.

İzmir’de PETKİM, Manisa’da VESTEL, Denizli’de BAŞAK Metal lider

İzmir’in ihracat şampiyonlarında 2022 yılında Petkim Petrokimya Holding A.Ş. lider olurken, 2021 yılı şampiyonu Pergamon-Status Dış Ticaret A.Ş. ikinci oldu. Hizmet sektörünün listeye dahil edilmesiyle MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. bu yıl İzmir’in en çok ihracat yapan firmaları listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Manisa’nın ihracat şampiyonluğunu 24 yıldır kimseye bırakmayan VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ şampiyonluğunu 25 yıla taşıdı. Denizli’de geçen yıllarda da ihracat şampiyonu olan BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. 2022 yılında da ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Balıkesir’de BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş., Muğla’da KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. zirvedeki yerlerini 2022 yılında da korurlarken, Uşak’ta ihracatın liderliğine GEDİK TAVUKÇULUK VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ yükseldi.

Kanuni merkezi Ege Bölgesi’nde olmayan üretim tesisleri Ege Bölgesi’nde yer alan TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş., Türkiye genelinde en çok ihracat yapan üçüncü firma olurken, kimya sektöründe Türkiye şampiyonu oldu.

İzmir Aliağa’da üretim tesisleri olan SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş. Türkiye’den en çok ihracat yapan dördüncü firma olarak listede yer aldı.

İzmir Aliağa’da üretim yapan HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. Çelik sektöründe Türkiye birincisi olurken, genel sıralamada 15. sıraya adını yazdırdı.

Tütün sektörü ihracat şampiyonu JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. ilk 1000 listesinde 178. Sıranın sahibi olurken, Yaş meyve sebze sektöründe Türkiye birinciliğini 6. Yıla taşıyan

UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ilk 1000 ihracatçı listesinde 216. sıranın sahibi olmayı başardı.

2021 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine 969. Sıradan giren VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2022 yılında 536 sıra birden yükselerek 433. Sıraya çıkarken, Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe ihracat şampiyonu olan başka bir İzmir firması oldu.

HABER: METE YILMAZ