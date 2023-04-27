SAKARYA AA- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 vizyonu çerçevesinde demir yolu ağını 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ve 2030'a kadar milli elektrikli tren setlerinin sayısını 56'ya yükselteceklerini bildirdi.

Milli Elektrikli Tren Seti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) teslimi öncesi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne gelen Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, TCDD için çok önemli ve tarihi bir mekanda bulunduklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke olmayı amaçladıklarını anlatarak, bu alanda imza atılan ve atılacak güzel işler sayesinde Türkiye'nin büyüyeceğini söyledi.

Özellikle İstanbul'da çalıştığı yıllarda yabancı menşeli ürünlere, metrolara ve ekipmanlara muhtaç olduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, demir yollarının, yabancıların ülkeyi sömürdükleri önemli sektörlerden olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bu alanda kendi kendine yeten ülke haline geldiklerini vurgulayarak, "Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye hayal edilemeyen pek çok şeyi başardı, başarmaya da devam edecek. Çünkü azmimiz çok, derdimiz çok. Hedeflerimiz çok büyük. Hedefler doğrultusunda TÜRASAŞ, Sakarya fabrikamıza çok büyük işler, görevler düşüyor. Buradaki işçi kardeşlerimiz, bizim çalışma arkadaşlarımız. Onların emekleri çok önemli. Onların alın teriyle işlerimiz de daha da artacak ve çok daha büyük işler alacağız. Bir taraftan hızlı tren araçlarımızı, bir taraftan metro ve banliyö araçlarımızı burada üreteceğiz. Bunların ekipmanlarını, bakımlarını, onarımlarını, yenilemelerini hepsini burada yapacağız." diye konuştu.

14 Mayıs'ın ardından ülkeyi güzel günlerin beklediğini dile getiren Karaismailoğlu, "İşçilerimizin, mühendislerimizin, emekleriyle fırsat verildiğinde neler yapabileceğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. Bu bizim için fırsattır. O yüzden heyecanlıyız. Heyecanımızı da hiç azaltmadan arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, kokpitine geçtiği treni Adapazarı Gar'ına kadar kullandı. Bakan Karaismailoğlu'na, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve fabrika işçileri eşlik etti.