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41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

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