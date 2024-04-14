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14. dakikada Laurentino'nun kullandığı penaltıda sola uzanarak topu çelen kaleci Erce Kardeşler, Mamadou'nun tamamlamak istediği topu da çıkararak gole izin vermedi.

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