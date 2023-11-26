Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz.

35. dakika Oxlade-Chamberlain çok uzaklardan şansını denedi ancak top az farkla dışarıya gitti.

26. dakikada Marius skoru 1-1 yaptı.

17. dakikada Beşiktaş Cenk Tosun'un golü ile 1-0 öne geçti. 23. dakika Drongelen köşe vuruşu sonrası kafayı vurdu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda iki takım arasındaki mücadele yoğun yağış altında başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.