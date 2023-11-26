Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda iki takım arasındaki mücadele yoğun yağış altında başladı.

17. dakikada Beşiktaş Cenk Tosun'un golü ile 1-0 öne geçti.

23. dakika Drongelen köşe vuruşu sonrası kafayı vurdu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

26. dakikada Marius skoru 1-1 yaptı.

35. dakika Oxlade-Chamberlain çok uzaklardan şansını denedi ancak top az farkla dışarıya gitti.

42. dakika Beşiktaş'ta Valentin Rosier, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser (Dk. 35 Schindler), Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Masuaka, Colley, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rosier, Muleka, Cenk Tosun

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: "1 puan aldığımız için üzgünüz.

Goller: Dk. 17 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 25 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Rosier (Beşiktaş), Dk. 45+1 Satka (Yılport Samsunspor)