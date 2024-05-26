14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.
22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.
31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.
45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.
İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen), Trezeguet, Pepe, Enis Destan
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog, Flips, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe
Gol: Dk. 25 Chatzigiovanis (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 22 Baniya (Trabzonspor)