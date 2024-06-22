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Sarı kartlar: Dk. 25 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 42 Samet Akaydın ve Zeki Çelik (Türkiye), Dk. 39 Leao, Dk. 45 Palhinha (Portekiz)

Goller: Dk. 22 Bernardo Silva, Dk. 29 Samet Akaydın (Kendi kalesine) (Portekiz)

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.

6. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) F Grubu'nda Türkiye ile Portekiz takımları Dortmund'daki Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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