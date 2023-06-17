Kırklareli

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trakya bölgesi nisan ve mayıs aylarında ortalamanın üzerinde yağış oldu. Ancak lokal ve düzensiz gerçekleşen yağışlar, bölgedeki 14 baraja çok fazla katkı sağlayamadı.

Trakya'da bulunan 14 barajdaki su miktarı geçen yıl mayıs ayında 752 milyon 143 bin metreküpken, bu yıl aynı dönemde 571 milyon 266 bin metreküp ölçüldü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki barajların doluluk oranları geçen yılın mayıs ayına göre 180 milyon 877 bin metreküp azaldı.

"Suyumuzu israf etmeyelim"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya'daki barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre az olduğunu söyledi.

Bölgeye nisan ayında geçen yıla göre iki kat daha fazla yağış düştüğünü belirten Aksoy, lokal ve düzensiz yağışların barajlara katkı sağlamadığını bildirdi.

Suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, "Vatandaşlarımızdan ricam lütfen suyumuzu israf etmeyelim, suyumuzu doğru şekilde kullanmaya çalışalım." dedi.

Aksoy, su tasarrufunun önemine dikkati çekerek, kış mevsiminde yeterli kar yağışı olmamasının da barajların su seviyesinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Kış dönemindeki kar yağışının özellikle barajları beslediğine işaret eden Aksoy, "Nisan ayında iki kat daha fazla yağış vardı ama bizim depolama alanlarımız, barajlarımız çok büyük olduğu için bu su havzalarını yağmur yeterince besleyemedi. Ancak barajlarımızda şu anda susuzluk gibi bir tehlike bulunmuyor." dedi.

Aksoy, özellikle vahşi sulamadan uzak durulması ve tarım alanlarında damla sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğini aktararak, "Biz çok su harcarsak, çok israf edersek barajlardaki su da otomatik olarak azalacaktır. Bütün vatandaşlarımızı su tasarrufuna yönelmeleri için uyarıyorum. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım çünkü bu su gelecek nesillere emanetimiz." ifadelerini kullandı.

Trakya'daki barajların 9 Nisan 2022-9 Nisan 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 22.05.2022 Aktif Hacim (milyon m3) 22.05.2022 Doluluk Oranı % 22.05.2023 Aktif Hacim (milyon m3) 22.05.2023 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 41.354 96 31.591 73 Altınyazı Edirne 31.843 92 14.355 41 Hamzadere Edirne 132.660 68 159.940 81 Kadıköy Edirne 12.793 23 3.373 6 Sultanköy Edirne 19.050 73 20.995 81 Y.Karpuzlu Edirne 33.990 84 37.390 93 Armağan Kırklareli 34.458 69 32.178 65 Çayırdere Kırklareli 21.639 79 20.726 76 Kayalıköy Kırklareli 115.607 83 51.760 37 Kırklareli Kırklareli 105.308 99 61.885 58 Çokal Tekirdağ 147.718 80 118.187 64 Karaidemir Tekirdağ 42.726 40 15.049 14 Naipköy Tekirdağ 9.053 46 3.285 17 Türkmenli Tekirdağ 3.944 28 0.552 4 TOPLAM 752.143 571.266

AA