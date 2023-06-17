Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da afetzedelerin barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlarca sürdürülüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerdeki çadır kentler ile bireysel çadırlarda 325 bin kişinin yaşadığı Malatya'da, afetzedeler konteynerlere geçmeye başladı.

AFAD tarafından kentte 51 noktada kurulan geçici konaklama merkezlerindeki 18 bini aşkın konteynere 69 bin depremzede yerleştirildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen şehirler arasında Malatya'nın da bulunduğunu anımsattı.

Her 3 binadan biri yıkıldı

Kentte büyük bir yıkım yaşandığını dile getiren Şahin, şehirde neredeyse her 3 binadan 1'inin yıkıldığını ifade etti.

Şahin, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için kentte kalıcı konut inşaatlarının hızla sürdüğünü anlatarak, çadırlarda kalan afetzedelerin de konteynerlere geçtiğini dile getirdi.

Dün itibarıyla Malatya kent merkezi Şeker Fabrikası'nın bulunduğu bölgede çadırda kalan afetzedelerin konteyner kentlere taşınmaya başladığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Şeker Fabrikası'nın şeker pancarı döküm sahasında büyük bir çadır kent kurmuştuk o ilk günlerin sıcaklığıyla orası elimizde bir rezerv alan gibiydi, orayı kullanmıştık. Orada çok sayıda çadır vardı. Bugün itibarıyla o çadırları kaldırmaya başladık. Yine Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Cadde'nin otoparkında çadır kentler vardı onları kaldırıyoruz. O vatandaşlarımıza konteynerler ayarladık, oralara alıyoruz. Bu şekilde çadır kentlerimizi olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz ki vatandaşlarımıza daha konforlu daha güzel bir barınma imkanı sunabilelim."

AA