Haber: Damla Oya Erman

25 Temmuz 2023 tarihinde, Güney Yunanistan'da bulunan Rodos Adası'nın güney kısmındaki Gennadi sahil kasabasının hemen kuzeyindeki Vati köyü yakınlarında çıkan yangın büyük endişeye yol açıyor. Yangının etkisiyle yükselen dumanlar, insanların gözleri önünde yükseliyor. Hafta sonu boyunca yaklaşık 30,000 kişi, ülkenin tarihindeki en büyük yangın tahliyesini yaşayarak Rodos Adası'ndan alevlerin arasından kaçmak zorunda kaldı. Yunanistan Başbakanı, sıcak hava koşulları nedeniyle ülkenin birçok noktasında baş gösteren yangınlarla "savaş halinde" olduklarını ve önlerinde zorlu bir üç gün olduğunu açıkladı.

Bu kritik durumda, İngiliz tatil operatörü TUI, yangınlarla mücadele eden bölgede güvenlik riski nedeniyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na olan tüm uçuşları iptal etti. Salı günü CNN'e gönderilen bir açıklamada, TUI, "28 Temmuz Cuma gününe kadar Rodos'a herhangi bir dış uçuş gerçekleştirmeyeceğini" duyurdu. Ayrıca, adada etkilenen otellere seyahat edecek müşteriler için "Pazar, 30 Temmuz tarihine kadar tatil düzenlemeyeceklerini" belirtti.

TUI gibi diğer tur operatörleri, yangınların etkilediği bölgelerde mahsur kalan tatilcileri tahliye etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şirket, şu ana kadar beş geri dönüş uçuşu düzenleyerek "yüzlerce müşteriyi" İngiltere'ye geri getirdiğini açıkladı. TUI, geri dönüş uçuşlarının planlandığı gibi Rodos'tan İngiltere ve İrlanda'ya devam edeceğini ve müşterilerinin güvenliğinin ve refahının her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Ancak, TUI, bazı müşterileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Örneğin, bir turist olan Jess Bailey, şirket tarafından Yunanistan'a taşındıktan sonra tatil konaklamasına erişemediğini ve otelinin yangınlar nedeniyle ulaşılamaz hale geldiğini belirtti. Bu tür durumlar göz önünde bulundurulduğunda, büyük tur operatörlerinin müşterilere daha iyi bir destek sağlamaları ve bu gibi acil durumlarla daha iyi başa çıkmaları gerektiğine dikkat çekti.

Rodos'a 30 Temmuz'a kadar olan paket tatil rezervasyonları yapan tatilciler, TUI'nin açıklamasına göre, tam bir geri ödeme talep etme veya tatillerini başka bir destinasyona değiştirme seçeneğine sahiptir.

Bu arada, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Rodos, Korfu ve Evia gibi popüler tatil destinasyonlarına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına bir uyarı yayınladı. Bu üç adanın risk durumu sarıya yükseltilerek artan bir seyahat riskini belirtiyor. Hollanda hükümeti, seyahat edeceklerin yolculuklarını iyi planlamaları ve sarı renkte kodlanmış bir ülkede güvenlik durumunun kendi ülkeleriyle farklı olabileceği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.