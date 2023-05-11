PARİS - LONDRA AA- Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın 9 kentinde ve İsviçre'nin 2 kentinde kullanılan oyların bulunduğu pusulaların, otobüs ve araçlarla Fransa'nın Lyon Saint-Exupery Havalimanı'na getirildiğini belirtti.

Başkonsolos Aygün, oy pusulalarının Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderildiğini aktardı.

Aygün, pusulaların uçağa yüklenmesi sırasında 4 parti ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin yanı sıra diplomatik kuryenin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan oy pusulalarını Lyon'da uçağa teslim etmeye gelenler arasında yer aldı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Türk seçmenler İsviçre'de Bern ve Cenevre'deki seçim merkezlerinde 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Fransa'da oy verme işlemleri Paris, Strazburg, Nant, Lyon, Bordo ve Marsilya kentlerinde 27 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde, Mulhouse, İngre, Clermont-Ferrand kentlerinde ise 29 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleşti.

İngiltere'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderiliyor

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde parti temsilcileri gözetiminde mühürlenen oy pusulası torbaları da Türkiye'ye gönderilmek üzere Gatwick Havalimanı'na gidecek araca yüklendi.

Oy pusulaları, havalimanından bu gece yerel saatle 21.00'de kalkacak Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Ankara'ya taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

İngiltere'deki Türk seçmenler, Londra, Manchester ve Edinburgh'ta 29 Nisan-7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde açık olan sandıklarda oy kullandı. Leicester'da ise 3 gün süren oy verme işlemi, 1 Mayıs'ta sona erdi.

YSK verilerine göre, İngiltere'de kayıtlı 127 bin 281 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da yaptığı açıklamada, bu yıl İngiltere'de oy kullanma oranı ve oy kullanan vatandaşların sayısının arttığını söyledi.

İngiltere'de 9 gün süren seçim sürecinin sorunsuz geçtiğinin altını çizen Atahan, "Herhangi bir ciddi sıkıntı yaşamadık, sorunsuz bir şekilde hallettik. Hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarımıza bu bakımdan çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftasında, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi dün son bulmuştu.