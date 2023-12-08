Haber: Mert Osman Erman

Ödemelerden ilki Nisan ayında yapıldı, İçişleri Bakanlığı'nın en üst düzey kamu görevlisi milletvekillerine yazdığı bir mektuba göre, zaten Afrika ülkesine 140 milyon sterlin gönderilmişti.

Sir Matthew Rycroft, önümüzdeki yıl başka bir 50 milyon sterlinlik ödeme beklediğini belirtti.

Bu bilgi, bu hafta göçmen bakanının istifasının ardından Rishi Sunak'ın planı canlandırma sözü vermesinden sadece birkaç saat sonra ortaya çıktı. Şu ana kadar İngiltere'den hiçbir sığınmacının Ruanda'ya gönderilmediği ve bu planın sürekli olarak hukuki engellerle karşılaştığı biliniyordu.

Hükümetin, bazı sığınmacıları işleme ve potansiyel olarak yerleşim için Ruanda'ya gönderme planı, İngiliz Başbakanı Boris Johnson tarafından Nisan 2022'de ilk kez duyuruldu.

Ancak bu plan, sürekli olarak hukuki zorluklar nedeniyle defalarca ertelendi ve şimdiye kadar İngiltere'den hiçbir sığınmacı gönderilmedi.

Şu ana kadar hükümetin politika için en az 140 milyon sterlin harcadığı biliniyordu. Sir Matthew, maliyetleri yılda bir kez açıklama kararı aldıklarını belirterek önceki rakamları açıklamayı reddetmişti.

Rakamlar, ev işleri seçim komitesinin başkanı olan Dame Diana Johnson ve harcama denetleme komitesinin başkanı olan Labour'un diğer üyesi Dame Meg Hiller'e yazılan bir mektupta açıklandı.

Dame Meg, politikanın şu ana kadar tam maliyetinin ancak tekrar tekrar yapılan soruşturmalardan sonra ortaya çıktığını söyledi.

"Hükümetin neredeyse gizlemeye çalıştığı bir şey var gibi görünüyor," dedi.

Sir Matthew, ek ödemelerin bu hafta imzalanan yeni bir anlaşma ile ilgili olmadığını vurguladı. Bu anlaşma, geçen ay Yüksek Mahkeme tarafından yasa dışı ilan edilen politikayı değiştirmeye yönelik hükümetin çabalarının bir parçasıydı.

Legal göçmenlik bakanı Tom Pursglove, paranın Ruanda politikasının "güçlü" olmasını sağlamak için harcandığını söyledi. Ayrıca, şu anda günde 8 milyon sterlin harcadıkları İngiltere otellerindeki göçmenleri barındırma maliyetini azaltmanın "anahtar" olduğunu ekledi.

Labour, ek maliyetlerin açıklanmasını "inanılmaz" olarak niteledi, gölge içişleri bakanı Yvette Cooper ise "Rishi Sunak'ın bu planın tam bir saçmalık olduğunu itiraf etmeden önce kaç boş çek daha yazacağını" sordu.

İçişleri Bakanlığı, Ruanda'nın başlangıçta yılda 200 kişiyi alabilecek kapasiteye sahip olduğunu, ancak politika başladığında bu sayıyı artırma planları olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca, birinin güvenli bir ülkeye gönderilmesinin maliyetinin - özellikle Ruanda değil - İngiltere'de kalmasına göre 169.000 sterlin olduğunu, gönderilirse ise 106.000 sterlin olduğunu tahmin etti.

Bu hafta içinde göçmen bakanı Robert Jenrick'in istifasının ardından Suella Braverman, hükümetin "tekne durdurmaya" başarısız olacağını tekrarlayarak uluslararası hukuku tamamen dışlamasını istedi.