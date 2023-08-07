Londra

İngiliz The Times gazetesinin haberinde, hükümetin, göçmen tekneleriyle mücadelede alternatif seçeneklerin bir parçası olarak "düzensiz göçmenleri denizaşırı topraklarına gönderme önerilerini" yeniden gündemine aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu öneriler kapsamında 4 bin mil uzaklıkta Güney Atlantik'teki Ascension Adası'nın, göçmenlere kalıcı bir varış noktası bulunmadan önce götürmeleri için "yeniden incelenen bölgelerden biri" olduğu ifade edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığında Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Dines da Times Radio'ya yaptığı açıklamada, hükümetin sığınmacıları Ascension Adası'na göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Ruanda'nın yasal bir politika olduğundan oldukça eminiz. Ancak her sorumlu hükümet gibi biz de ek tedbirler arıyoruz." yanıtını verdi.

Hükümet, sığınmacıların yerleştirilmesi için en az 5 Afrika ülkesiyle görüşmeler yürütüyor

The Times'ın haberinde, İngiliz hükümetinin geçen yıl Ruanda'yla imzalanan göçmen anlaşmasına benzer bir anlaşma için aralarında Gana, Nijerya, Namibya, Fas ve Nijer'in bulunduğu en az 5 ülkeyle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

Söz konusu anlaşma, sığınmacıları geçici olarak denizaşırı bir bölgeye götürmek yerine tek yönlü bir uçuşla başka ülkeye göndermeyi içeriyor.

Üst düzey bir hükümet kaynağının değerlendirmelerine yer verilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Tüm seçenekleri değerlendirmek pragmatik bir yaklaşım ve göçmen teknelerini durdurmak için Ruanda politikamızla çalışabilecek öneriler hazırlamak mantıklı. Ruanda planımızın yasal olduğundan hala eminiz ancak masada alternatif önerilerin olması, yasal olarak hüsrana uğramamız halinde bize destek sağlayacak. Seçmenler, bizden her yolu denememizi bekler ve bu da yapılması gereken doğru ve mantıklı şey."

Sığınmacıların uzak adalara gönderilmesi olasılığı araştırılmıştı

İngiltere’nin denizaşırı topraklarını kullanması, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme politikasından vazgeçmek zorunda kalması halinde bakanlar ve yetkililerce tartışılan bir dizi "B Planı" olasılığının bir parçasını oluşturuyor.

İngiltere’nin sığınmacıların 4 bin mil uzaklıktaki denizaşırı toprağı Ascension Adası'na göndermeyi planladığına dair haberler, önceki yıllarda da basına sızmıştı.

Financial Times'ın Eylül 2020’deki haberine göre, dönemin İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, sığınmacıların uzak Atlantik adalara gönderilmesi olasılığının uygulanabilirliğini araştırttığı ortaya çıkmıştı.

Kendisi de göçmen çocuğu olan Patel, Bakanlık yetkililerine 4 bin mil uzaktaki güney Atlantik'teki volkanik ada Ascension'da sığınma kampı inşa edilip edilemeyeceğine bakılması talimatı vermişti.

AA