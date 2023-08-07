ESKİŞEHİR- Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölge sınırları içerisinde bulunan cadde ve sokaklar modern araçlarla temizleniyor. Ekipler ayrıca boş arsalardaki çöp ve molozları da topluyor. Odunpazarı halkının layık olduğu daha temiz ve ferah bir çevrede yaşaması için özveriyle çalışan Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi dolayısıyla artan yoğun talepleri de günlük olarak değerlendiriyor. Özellikle Huzur, Erenköy, Vadişehir ve Karapınar Mahallelerinde şehir manzaralı bölge ve alanlarda araçlarında içtikleri içeceklerin ve yedikleri yemeklerin ambalajlarını bulundukları yerlere atması hem görüntü hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasının ardından özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen bu eylem, aynı zamanda maliyet artışına ve zaman kaybına yol açıyor. Vatandaşlar, temizlik ile ilgili her türlü istek ve sorunlarını ALO ÇÖP hattı olan 250 43 46 No'lu telefona ya da 0552 250 43 46 Whatsapp iletişim hattına bildirebiliyor. ALO ÇÖP hattı sayesinde zamanında alınmayan çöpler ve cüruflar mobil çöp toplama araçlarıyla kısa bir süre içerisinde alınıyor. Vatandaşların çöplerini çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aynı zamanda çöp çıkarma saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı. Yetkililer, konteynere atılmayan ve zamanında çıkarılmayan çöplerin kirliliğe, kötü koku ve görüntüye neden olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

MOLOZLAR 5 ÇUVALA KADAR ÜCRETSİZ TOPLANIYOR

Odunpazarı’nı Eskişehir'in en temiz ilçesi yapmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, rutin şekilde yaptıkları temizlik hizmetlerinin yanında moloz ve hafriyatları da topluyor. Ev veya işyerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozları bulundukları yerden alarak çevre kirliliğinin önüne geçen ekipler, kendilerine bildirilen tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olarak topluyor.

HABER: ERCAN AYDIN