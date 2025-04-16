İnmemiş testis; testis veya testislerin yani yumurtanın normal yerinde olmaması durumudur. %50 sağ, %30-35sol, %10-15 iki taraflıdır.

Yumurtanın olması gereken yerin dışında farklı yerde bulunması tıbbi açıdan çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Öncelikle boş bir skrotumun (torbanın) birkaç nedeni olabilir. Testis kasık kanalında olabilir, ektopik yerleşimli olabilir ya da retraktil testis dediğimiz utangaç testis olabilir. Bazen de testis dokusu hiçbir şekilde ele gelmez, bu durumda ayrıntılı inceleme ile karın içinde bulunabileceği akılda tutulmalıdır.

Normal muayenede uygun ortamda ellerin soğuk olmamasına dikkat edilerek muayene yapılmalıdır. Her iki yumurtanın skrotumda (torba) çok rahat bir şekilde palpe edilebildiği gözlemlenmelidir. Kreamaster refleksinin aşırı aktivitesine bağlı olarak utangaç testis dediğimiz yumurtalar çok hareketli olabilir. Bu durum 6 yaşa kadar normal olup sadece takip gerektirir.

İnmemiş testis için bazı risk faktörleri vardır;

*erken doğum(prematürelik),

*düşük doğum ağırlığı,

*bazı çevresel ve hormonal faktörler

*annenin sigara içmesi gibi.

Nasıl tanı konulur?

Doğum esnasında inmemiş testis olup olmadığı tanısı ilgili hekim tarafından tanı konulup hasta takip edilir. Ultrason, tomografi, bazende mr tanıda yardımcı tekniklerdir.

Tedavi nasıldır?

İnmemiş testis tanısı alan çocuk 1 yaş civarında opere edilmelidir. Geç kalınmış olgularda kanserleşme ve kısırlık tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca boş bir skrotun (torbanın) çocukta psikolojik sorunlara da neden olabileceği unutulmamalıdır.

Operasyon günü birlik olup işlem sonrası çocuğun akivitesinin kısıtlamasına gerek yoktur. Çok nadirde olsa %5 gibi bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bunlardan en sık olanı; yumurtanın kanlanmasını bozularak çürümesi, ayrıca testisin damar ve sinirlerinin zarar görmesi, geçici olarak o bölgede ödem dediğimiz şişlik hematom ve %2-3 oranında da testisin tekrar yukarı kaçması sayılabilir.