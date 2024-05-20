İran Borna Haber Ajansı'na göre, Muhbir, kabine toplantısında Reisi'nin ölümüne neden olan helikopter kazasına ilişkin konuştu.

Muhbir, "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun." dedi.

Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.