TAHRAN AA- Tahran'da her yaştan İranlı kadının ilgi gösterdiği Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yemek atölyesinde, her hafta farklı tariflerle Türk yemekleri hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesindeki etkinliğe katılan kadınlara da mantı, Kayseri yağlaması ve zeytinyağlı yaprak sarması ile elmalı kurabiye yapımında kullanılan ürünlerle ilgili bilgi verildi.

Atölyeye katılan kursiyerler, daha sonra usta öğreticilerle hamur açıp mantı yaptı ve yaprak sardı.

"İranlılar Türk yemeklerini çok seviyor"

Yunus Emre Enstitüsünün Geleneksel Türk Mutfağı Atölyesinde Kayseri yemeklerini uygulamalı öğreten Kadriye Tekin, İranlıların Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.

Kayseri mantısı ve yağlaması, zeytin yağlı yaprak sarması yaptıklarını aktaran Tekin, Seda Özdemir’in de katılımcılara elmalı kurabiye tarifini ifade etti.

Yaprak sarmasını da Kayseri usulü ve zeytinyağlı yaptıklarını belirten Tekin, "Biz yemeklerimizi yaparken öğrencilerimiz dikkatle takip ettiler. Bizimle beraber mantı sıktılar, yaprak sardılar. Gayet hoşnut kaldıklarını düşünüyorum. İnşallah tatlarına baktıkları zaman da çok memnun kalacaklarını düşünüyoruz.” dedi.

Atölyede öğrendikleri yemekleri evlerinde yapıyorlar

Türk mutfağını ve yemeklerini sevdikleri için atölyeye katıldıklarını dile getiren İranlı kadınlar da öğrendikleri tariflerle evlerinde hazırlayacakları yemekleri aileleri ile misafirlerine sunacaklarını anlattı.

Kursiyerlerden Mehdiye İntizariyan, 2 yıldır YEE’de Türkçe öğrendiğini ve açılan diğer kurslara da katılmaya çalıştığını kaydetti.

Bu etkinlikte atölye kapasitesinin dolması nedeniyle misafir öğrenci olarak katıldığını paylaşan İntizariyan, “Çok şeyler öğrendim. Çok iyi vakit geçirdim. Mantı, yaprak sarması ve elmalı kurabiye ve yağmala öğrendik. Ben bunları kesinlikle evde deneyeceğim ve ailemle birlikte yiyeceğiz.” diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsünde "güçlü aşçıların" yanında, aşçılığı tecrübe ettiğini ifade eden Masume Sabiti de “Çok güzel yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendim, hamur işlerini, sarma yemeğinin yapılışını öğrettiler. Hakikatten yemeklerin yapılışından keyif aldım.” şeklinde konuştu.

Başından beri atölyeyi takip ettiğini ve tüm derslere katıldığını aktaran Sabiti, “Daha önce kebap yapılışını öğrendim, yaptım ve herkes yemekten keyif aldı. Kek, tatlı yapma derslerine de katılmak istiyorum ve başka kebap dersleri olursa memnuniyetle ona da katılırım.” dedi.

"Dersler İranlılar için kültür etkileşimi oluyor"

Fernaz Abedkohi de atölyedeki dersleri aralıksız takip ettiğini dile getirerek, Türk yemeklerinin yapılışını öğrendiklerini söyledi.

Atölyede yapılan birkaç yemeğin çok hoşuna gittiğini ifade eden Abdekohi, daha önce tarifini aldığı revani tatlısını evinde yaptığını ve çok beğenildiğini vurguladı.

Abedkohi, yeni öğrendiği yemekleri çok beğendiğini ve evde yapacağını belirterek, “Kesinlikle bu yemekleri de evde yapacağım. Bu dersler Türk kültürüyle daha yakından tanışmamıza olanak sağladı. İranlılar için kültür etkileşimi oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YEE Tahran Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir ise Geleneksel Türk Mutfağı Atölyesinin ilgiyle karşılandığını, kontenjanlarının 24 saat içinde dolduğunu bildirdi.

Gelecek sezon dersleri için şimdiden 40'tan fazla kişinin kayıt başvurusunda bulunduğunu aktaran Özdemir, bu talebi karşılamak için gerekli çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.