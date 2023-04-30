İSTANBUL- Kültür mirası bilincinin yaygınlaştırılması maksadıyla, sahne programını antik kentlere taşıyan İş Sanat, geçtiğimiz sezon Antik Sahne projesini hayata geçirdi. Antik kentlerde gerçekleştirilen performanslar ücretsiz bir şekilde izleyicisi ile buluştu.

İSTANBUL- İş Sanat Antik Sahne’nin yeni programı kapsamında, geçtiğimiz yıl izleyici tarafından yoğun ilgi gören tiyatro oyunu “Ben Anadolu”, 6 Mayıs Cumartesi, 20.00’da, Patara Antik Kenti’nde sahnelenecek.

Yıldız Kenter’in sergilediği unutulmaz performansla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan ve Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenen “Ben Anadolu”, Güngör Dilmen tarafından kaleme alınırken, oyunun yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan oturuyor.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.

Patara Antik Kenti’nde bulunan Likya Birliği Meclis Binası’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, Patara Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabidir. Biletix’ten alınacak karekodla önceden rezervasyon yapılabilecek etkinliğe 12 yaş üzeri izleyici kabul edilmektedir.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL