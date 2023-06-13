İSTANBUL- Genç müzisyenlere sahne deneyimi sunmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla sürdürülen Parlayan Yıldızlar projesine katılan gençlere, 2012 yılında aramızdan ayrılan İş Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor. Bu yılın Meriç Soylu Ödülleri töreni, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde düzenlenen törende, birincilik Sofiko Tchumburidze’nin (keman) oldu. İkincilik ödülünün kazananı Özberk Miraç Sarıgül (gitar) olurken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük ödülüne layık görüldü. Mansiyon ödülleri ise Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran’a (şan) verildi.

Uluslararası birçok festivale katılarak ödül alan Sofiko Tchumburidze, 6 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda annesi Lily Tchumburidze eğitmenliğinde keman çalışmalarına başladı. Albert Long Hall Oda Müziği Festivali, 'Hochschule für Musik und Theatre München'in Oda Müziği Günleri'nde ve Schloss Elmau Oda Müziği Festivali'nde sahne aldı. Genç müzisyen halen Hochschule für Musik und Theater München’da lisans eğitimine devam ediyor.

HABER: ERCAN AYDIN