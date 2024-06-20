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Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde baskın düzenlediği Cenin kentinden çekildi. Gözaltıların da gerçekleştiği baskının bir saat sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği "kapsamlı saldırılarla" Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu vurgulandı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine şiddet uyguladığı, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

Söz konusu baskınlarda en az 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerleri nin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

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