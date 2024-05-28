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İsrail'in kentin batı kesimlerini obüs toplarıyla ağır bombardımana tabi tuttuğunu vurgulayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait tankların da kentin Tel Zarab ve Arz Ebu Semhade bölgelerinde konuşlandığı bilgisini vermişti.

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Tel es-Sultan bölgesindeki Endonezya Hastanesi'nin de hedef alındığını belirten görgü tanıkları, saldırılar dolayısıyla hastalar ve sağlık ekiplerinin içeride mahsur kaldığını söylemişti.

Daha önce konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Refah kentindeki birkaç caminin minaresini topçu atışlarıyla hedef aldığını aktarmıştı.

Görüntüleri çeken kişi, saldırıda caminin de hedef alındığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezindeki bir camiden dumanlar yükseldiği görüldü, arka planda insansız hava araçlarına ait sesler duyuldu.

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