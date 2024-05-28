 Mint Medya ve Organizasyon olarak İlknur Özkuş & Tarık Yalçıntepe imzası ,Gökay Kalaycıoğlu ve Bircan Bali sunumu ile 30 MAYIS 2024 de Greenpark Hotel Oditoryum'da  düzenlenecek olan İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi yıldızlar geçidine sahne olacak . 

 Sanat , Spor,  Müzik , Sinema Ve İş Dünyasının  en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği ve şarkılarını seslendireceği bu görkemli gece DreamTürk tv ekranlarında yayınlanacak . Ödül Gecesinde şıklık yarışı yaşanacak.

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HABER:SEDAT SARIKAYA

Editör: Duha Sena Oskay