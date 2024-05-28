Mint Medya ve Organizasyon olarak İlknur Özkuş & Tarık Yalçıntepe imzası ,Gökay Kalaycıoğlu ve Bircan Bali sunumu ile 30 MAYIS 2024 de Greenpark Hotel Oditoryum'da düzenlenecek olan İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi yıldızlar geçidine sahne olacak .

Sanat , Spor, Müzik , Sinema Ve İş Dünyasının en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği ve şarkılarını seslendireceği bu görkemli gece DreamTürk tv ekranlarında yayınlanacak . Ödül Gecesinde şıklık yarışı yaşanacak.

HABER:SEDAT SARIKAYA