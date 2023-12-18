Haber: Mert Osman Erman

Erkekler, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre vuruldukları binanın yanındaki binada "bir süre boyunca" kalıyorlardı.

Öte yandan, Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığı, Pazar günü Jabalia mülteci kampında en az 90 kişinin İsrail hava saldırıları sonucu öldüğünü söyledi.

BBC, ölü sayısını doğrulayamadı.

Bakanlık, darbe vuran bir konut bloğunda iki aileye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaklaşık 120 rehinenin hala Hamas ve müttefik Filistin grupları tarafından elinde tutulduğuna inanılıyor.

İsrail, daha fazla rehine serbest bırakmak için bir anlaşma yapma baskısı altında.

İsrail yetkilileri, beyaz bir bayrak taşıyan üç erkeği öldürmenin "mücadele kuralları" ihlali olduğunu itiraf etti.

Onlar, 7 Ekim'deki Hamas saldırıları sırasında güney İsrail'de yaklaşık 1,200 kişinin öldüğü sırada ele geçirildi ve Gazze'ye götürüldü.

İsrail, Hamas'ı yok etmeyi amaçladığını söylediği büyük çaplı bir misilleme operasyonu başlattı.

Yerel sağlık yetkililerine göre o zamandan beri Gazze'de 18.000'den fazla kişi öldü, diğer yüz binlerce kişi evlerinden çıkarıldı. İsrail rehineleri - Yotam Haim, 28, Samer Talalka, 22 ve Alon Shamriz, 26 - Cuma günü Gazze Şehri'nin Shejaiya mahallesinde İsrail birlikleri sert direnişle karşılaştığında öldürüldü.

İsrailli bir askeri yetkiliye göre, erkekler bir binadan çıplak bir şekilde çıktı, biri beyaz bir bezle bir sopayla.

Yetkiliye göre askerlerden biri, erkekler onlarca metre uzakta olduğu için kendini tehdit altında hissetti, onları "terörist" ilan etti ve ateş açtı. İki tanesi hemen öldü, üçüncüsü yaralı olarak binaya geri döndü.

İbranice yardım çağrısı duyuldu ve tabur komutanı birliklere ateş etmeyi durdurmalarını emretti. Yaralı rehine daha sonra tekrar ortaya çıktı ve öldürüldü, dedi yetkili.

Rehinelerin kaçırılıp kaçırılmadığı veya kaçtıkları net değil.

Pazar günü IDF, binanın aramasının "SOS" ve "Yardım, 3 rehine" yazılı kumaşlar ortaya çıkardığını söyledi.

Yetkililer, rehinelerin bir süredir orada olduklarına inanıyor.

İsrail ve Hamas arasındaki geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana, rehinelerin aileleri, en azından bazı tutsakların serbest bırakılması için İsrail hükümetine yeni bir ateşkeşe varma çağrısında bulundu. İlk anlaşma, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasına yol açtı.

Başbakan Benjamin Netanyahu, "askeri baskının hem rehinelerin dönüşü hem de zafer için gerekli olduğunu" iddia ederek bu çağrıları reddetti.

Artan Filistinli sivil kayıplarıyla birlikte, İsrail makamları, ülkenin ana müttefiki ABD dahil olmak üzere artan uluslararası baskı altında kaldı.

Pazar günü Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "derhal ve kalıcı bir ateşkes" için İsrail'e gitti.

İsrailli meslektaşı Eli Cohen, ateşkesin bir hata olacağını, bunu Hamas'a bir hediye olarak nitelendirdi.

İngiltere ve Almanya da "sürdürülebilir bir ateşkes" çağrısında bulundu, ancak bunun derhal olması gerektiğini belirtmediler. İsrail bombardımanı tarafından büyük ölçüde tahrip edilen Gazze Şeridi'nin geniş bölgeleri ve Birleşmiş Milletler, temel malzemelerin yaygın kıtlığı ortasında bir insani felaket uyarısında bulundu.

Pazar günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Gazze sakinlerinin yardım kamyonlarına tırmandığını gösteriyordu.

Çatışmalarda bir azalma olmamasıyla birlikte IDF, Hamas'ın şimdiye kadar ki en büyük saldırı tüneli olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımladı.

Tünel - bazı yerlerde araçların geçebileceği kadar geniş - Erez sınır kapısıyla İsrail arasında yaklaşık 400 metre uzaklıkta, dedi IDF.