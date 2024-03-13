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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanlık felaketi karşısında ABD, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'nın da aralarında yer aldığı ülkeler havadan insani yardım atmaya başlamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğunluğu enkaz halindeki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin kadar evsiz Filistinli açlık, temiz su eksikliği ve kıtlıkla mücadele ediyor.

Henüz yardım konvoyunun bölgeye ulaştığına ilişkin bilgi olmadığını söyledi.

Tırların İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısında denetlendiği ve projenin sonuçlarının hükümet yetkililerine sunulacağı kaydedildi.

Yardım konvoyunun "pilot proje olarak Hamas'ın yardımlara ulaşmasının engellenmesi amacıyla yapıldığı" belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetten gelen direktifler doğrultusunda Dünya Gıda Programının (WFP) sağladığı 6 tır insani yardımın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği aktarıldı.

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