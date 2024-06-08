Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, 4 Filistinli yaşamını yitirirken 8'i çocuk 14 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tulkerim'in doğusundaki Anebta kasabasına baskın düzenledi. Kasabada çok sayıdaki eve güç kullanarak giren ve arama yapan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.