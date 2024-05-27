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Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

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