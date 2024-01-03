Ankara

Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" çağrısını yineledi.

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.

Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.

İsrailli bakanlar Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçünü" sık sık dillendiriyor

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirmişti.