Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1404
ALTIN
468.310
DOLAR
8.1957
STERLİN
11.4160
EURO
9.9414
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
10 Sözleşmeli Bilişim Personeli...
Satılık Ultralight uçak
Satılık Ultralight uçak
541 itfaiye eri alınacak
541 itfaiye eri alınacak
TOKİ 600 konutu satışa sunuyor
TOKİ 600 konutu satışa...

1 Mayıs 1977'de ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

1 Mayıs 1977 yılında Taksim'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle andı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2021 Perşembe 14:51
0 Okunma
1 Mayıs 1977'de ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

İSTANBUL - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) , Türk Tabipleri Birliği (TTB), üyesi bir grup 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Grup üyeleri "1 MAYIS" yazılı pankart açarak Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ortak basın açıklamasını okudu. Çerkezoğlu "Burada 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bundan 44 yıl önce 1 Mayıs 1977'de burada arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ı pandemi koşullarında karşılıyoruz. 2021 1 Mayıs'ında 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın talepleriyle, onların taleplerini ve mücadelesini bugüne taşıyarak yine alanlarda, meydanlarda işyerlerinde en yaygın ve en coşkulu bir biçimde 1 Mayıslarımızı kutlayacağız. Bu 1 Mayıstaki taleplerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Herkese aşı sağlanması, herkese gelir desteği sağlanması, acil ve zorunlu işlerin dışında çarkların durması, toplumsal hareketliliğin durması şarttır. Kovid 19 bir iş kazası, sağlık çalışanları açısından da bir meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilmelidir" dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Grup üyeleri, Şişhane Parkı'na gitti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs 1977Kazancı Yokuşu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
Otogardaki operasyonda ele geçirilen patlayıcılar basına gösterildi 
1 Mayıs öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
1 Mayıs öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı
Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans