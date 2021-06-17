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147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

İNTERNET üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli F.A. (30) Kağıthane'de yakalandı. 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2021 Perşembe 09:43
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147 suç kaydı bulunan dolandırıcı Kağıthane'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A.  isimli şüpheliyi yakaladı. 8 Haziran'da  Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneDolandırıcıInternet
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