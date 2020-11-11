559 yıllık Kapalıçarşı depreme karşı güçlendiriliyor

İSTANBUL - 559 yıllık tarihi ile İstanbul'un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı'da restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları başladı. Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye, 70 milyon lira bütçe ayrıldı. Önümüzdeki günlerde çarşıda iskeleler kurulacak ve ilk olarak örnek çalışmalar Tacirler, Fesçiler ve Kürkçüler sokaklarında yapılacak. Daha sonra sırasıyla tüm sokakların beden duvarları, iç tavan ve zemini yenilenecek. Ayrıca çarşının elektrik tesisatı da elden geçecek. Bu sayede görüntü kirliliğine neden olan kablolar da, gizlenmiş olacak.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSKELELER KURULACAK

Restorasyon ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları için 70 milyon lira bütçe ayrıldığını ifade eden Kurtuluş, Kapalıçarşı'da yapılacak çalışmaları anlattı. Kurtuluş, "559 yıllık Kapalıçarşı'mızda zaman zaman restorasyon çalışmaları olur. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bu kıymetli yapının turistik, ekonomik ve sosyal hayatın olduğu bir yerin zaman zaman güçlendirilmesinde, statik yapının desteklenmesinde büyük faydalar var. Esasen bu iş şöyle başladı diyebilirim, 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan 5366 sayılı kanunla Kapalıçarşı'mızda, bu anıt eserde restorasyon ve tadilat çalışmaları başladı. Bununla ilgili önce Valilik ve Fatih Belediyesi'nin desteğiyle Kapalıçarşı'nın çatısı yenilendi. Burada 630 gün çalışıldı, 800 bin kiremit kullanıldı. 7 kat yalıtım yapıldı, 100 kişi çalıştı aşağı yukarı. Ve bunun neticesinde çarşımızın çatı restorasyonu tamamlandı. Akabinde ve buna eş zamanlı olarak İSKİ yeraltı suyu, temiz su-atık su kanallarını değiştirdi. O çalışma da bitti. Bunu özellikle İSKİ stent modeliyle açıp kapayarak özel bir teknikle tamiratlarını yaptı. Bu da büyükşehir belediyemizin çarşımıza çok çok önemli bir katkısıydı. Valilik, Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı kat malikleri yönetim kurulunun ortak üçlü protokol ile yeni bir safhaya gelmiş durumdayız. Burada bir ihale yapıldı, beden duvarları ihalesi ile çarşımızın iç tavanları, zemini, duvarları ve elektrik İşleri tamamlanacak. Bununla ilgili çalışma başladı, ihale bitti. Kasım ayında iskeleler kuruluyor. Bunun için 3 tane sokağı özellikle belirledik. Bunlar Tacirler, Fesçiler ve Kürkçüler Sokak. Bu üç alanda örnek çalışmalar başlayacak. Akabinde de 18 ay içerisinde tüm süreç tamamlanacak. Bu dönemde esnaflarımızın desteğini de biz bekliyoruz. Valiliğimiz 27,5 milyon TL olarak destek veriyor buraya. 2,5 milyonunu da Fatih Belediyesi veriyor. 40 milyonu ise Kapalıçarşı'nın içerisinden ama sadece maliklerimizden karşılayacağız" dedi.



"DEPREME KARŞI DAHA DAYANIKLI BİR YAPI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Çalışmalar sonucunda yapının depreme karşı daha dayanıklı olacağını vurgulayan Fatih Kurtuluş, "Özellikle Fesçiler tarafında bu statik güçlendirme ile ilgili, çok önemli çalışmalar olacak. Fakat çarşının tamamında statik yapıyı güçlendirecek gerekli çalışmalar bu dönemde yapılacak. Yani bu çalışmanın önemli taraflarından bir tanesi de, depreme karşı daha mukavim, daha dayanıklı bir yapıyı ortaya çıkarmak. Çalışmalar başladı. İskeleler kuruluyor, Kasım ayının sonuna kadar bu söylediğim sokaklarda iskeleler kurulacak ve ilk çalışmalar başlayacak" diye konuştu.



"TİCARET ASLA DURMAYACAK, ESNAF ÇALIŞMALARI DESTEKLİYOR"

Esnafın çalışmaları olgunlukla karşıladığını ve desteklediğini dile getiren Kurtuluş, "İskeleler kurulacak ve bir yerde iş bittikten sonra İskele öbür tarafa kaydırılacak. Burada ticaret asla durmayacak. Çünkü çarşımızda Ticaret hiçbir zaman için durmadı. Bunun çok istisnai birkaç örneği var. Bir pandemi döneminde 70 gün oldu. Bir de 99 depreminde benzer bir şey yaşandı. Bu çalışmalar da sürekli devam edecek, Pazar günleri Kapalıçarşı bildiğiniz gibi kapalı. Bir de akşamları 19.00'dan sonra da kapalı. Buralarda tabii daha fazla, daha rahat, ince çalışmalar yapılabilecek. Esnafımız bunu son derece olgunlukla karşıladı ve destekliyor. Hem maddi hem manevi. Çünkü yapılmanın Kapalıçarşı'nın yaşatılması için gerekli bir çalışma olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu konuda kamunun desteğinin olduğunu biliyorlar. Burası anıt bir eser olduğu için, çivi çakmak dahi yasak dolayısıyla ancak kamu desteğiyle bu çalışmalar yapılabilir. Esnafımız da bunu biliyor, bunun bilinci içerisinde. Yapılanın kendisine, destek olduğunu ve yapının güçlendirilmesiyle buranın hayatiyetinin devam edeceğini bildiklerinden bu konuya destek veriyorlar" şeklinde konuştu.



YAPILAN TÜM ÇALIŞMALAR ANITLAR KURULU'NUN BİLGİSİ VE ONAYI DAHİLİNDE

Bu çalışmaların Anıtlar Kurulu'nun bir numaralı yenileme kurulu desteğiyle yapıldığını vurgulayan Kurtuluş, şunları söyledi:

"Burayla ilgili proje restorasyon restitüsyon projeleri onaylandı. Dolayısıyla onların desteğiyle bu işler yapılıyor. Yani yapılan tüm çalışmalar anıtların bilgisi ve onayı dahilinde yapılıyor. Şu anda en son Safha gerçekleşecek. Dolayısıyla Anıtlar Kurulu'nun izniyle çarşının duvarları, tavanı yerleri ve bütün. sinir sistemi diyeceğimiz bütün elektrifikasyon ve bütün kablolama sistemi başlı başına değişecek. Dolayısıyla bu konuda gereken onaylar alınmıştır."



"BURANIN SAHİPLENİLMESİ LAZIM"

Kapalıçarşı esnafı Gökhan Sözügeçen ise, "Şart zaten, geç kalınmış bir durum. Her yağmurda başımıza burada sular akıyor. Altımızda su olduğu için deprem anında zaten güvenilir değil. Bir güçlendirme çalışması yapılması lazım. Bir de buranın nerede 700 yıllık tarihi var. Bunun sahiplenilmesi lazım" dedi.



"40 SENEDİR BUNU BEKLİYORDUK"

Bir başka esnaf Mahmut Gülerhan da, "Ben 40 senedir buradayım, hep yapılmasını istiyordum. Yerlerin, tavanların durumunu görüyorsunuz. Yağmur yağdığında hep içeride. Bunu hep bekliyorduk, inşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.